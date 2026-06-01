Flávio Bolsonaro felicita a De la Espriella y le desea “éxito” para la segunda vuelta

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial a los comicios de octubre, felicitó este lunes al ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella por los resultados electorales y le deseó “éxito” de cara a la segunda vuelta.

El senador derechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), dijo en redes sociales que la “fuerza” del político en las urnas “muestra que millones de colombianos desean más seguridad, libertad, prosperidad y respeto a los valores que sustentan la familia y la democracia”.

Asimismo, Flávio Bolsonaro expresó su deseo de que el pueblo colombiano haga “la mejor elección” para el futuro del país en la segunda vuelta que se celebrará el 21 de junio.

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De la Espriella ganó la primera vuelta realizada el pasado domingo con el 43,7 % de los votos, frente al 40,9 % del izquierdista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, según el conteo preliminar.

El senador brasileño, a su vez, aspira a ganarle a la izquierda representada por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios de octubre.

Las últimas encuestas lo colocan cinco puntos por detrás de Lula en intención de voto, un leve retroceso respecto a sondeos anteriores que llegaron a mostrar un empate técnico entre los dos candidatos.

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