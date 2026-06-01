“El que le habló a la gente fue Abelardo de la Espriella y hay que aceptarlo”: Víctor Salcedo

“Militancias de partidos no son vacas que se llevan al corral”: crítica de Víctor Salcedo a campañas

El representante del partido de La U, Víctor Salcedo, habló en los micrófonos de 6AM W para referirse a lo que fue la jornada electoral de este 31 de mayo y los resultados que los mismos comicios dejaron.

“Creo que la elección presidencial nos tiene que dejar una lección a los partidos, y es que las militancias de los partidos no son vacas que se llevan al corral. Yo creo que la elección más transparente que hay en Colombia es la elección presidencial”, aseveró.

Y agregó: “No hay transporte. No hay lechona. No hay sándwich. No hay absolutamente nada. La gente va a votar en su tranquilidad y ya tenemos lecciones en donde los partidos nos fuimos con Germán Vargas Lleras y la gente votó por el otro candidato. Hace cuatro años los partidos nos fuimos en primera vuelta con Fico, y Fico ni siquiera pasó a la segunda. Creo que lo que tenemos que hacer los partidos es revisar que nosotros tenemos que sintonizarnos con la calle, con las bases, con lo que la gente quiere. Y el que le habló a la gente fue Abelardo de la Espriella y ahí tenemos que aceptarlo”.

Sin embargo, mencionó que desde esa colectividad no se le hizo ‘conejo’ a Paloma Valencia.

“No le pusimos conejo. Yo alerté las críticas que tuvimos siempre frente a la campaña (de Valencia). El desorden como se llevó a cabo y como se ejecutó la campaña. El mal ejemplo desde la casa, desde el partido de la candidata, todos los días con una declaración de los dirigentes que dio al traste para que pudiéramos tener un buen resultado”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:29 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: