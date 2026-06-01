“No hemos encontrado evidencia de irregularidades”: Iván Cepeda tras elecciones

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que, hasta el momento, su campaña no ha encontrado pruebas de irregularidades en el preconteo de las elecciones presidenciales, aunque reiteró que esperarán el avance de los escrutinios oficiales antes de reconocer plenamente los resultados.

Durante una rueda de prensa, Cepeda explicó que el equipo de vigilancia electoral del Pacto Histórico trabajó durante toda la noche revisando actas, formularios y reportes de votación tras las denuncias y alertas que habían planteado desde el domingo.

“Hasta ahora, lo tengo que decir, no hemos encontrado hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, dijo.

El candidato insistió en que la decisión de no pronunciarse inmediatamente sobre el preconteo se tomó teniendo en cuenta antecedentes de elecciones anteriores y las diferencias que históricamente se han presentado entre el preconteo y los escrutinios oficiales.

“El desarrollo de las dificultades que hemos tenido en este proceso electoral han motivado nuestra afirmación de que, hasta que no proceda un escrutinio que se hace por las comisiones, no nos pronunciaremos frente a los resultados”, mencionó.

Sin embargo, Cepeda sostuvo que su campaña mantendrá activo el dispositivo de observación electoral y continuará verificando los resultados junto a testigos, abogados y auditores desplegados en todo el país.

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