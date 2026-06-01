“Hay mucha desinformación y miedo de lo que representa la candidatura de Cepeda”: John Amaya

John Amaya, senador electo de Alianza Verde en Boyacá, pasó por los micrófonos de 6AM W y analizó los resultados que dejó la jornada elector por la primera vuelta presidencial, donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda obtuvieron la mayoría de votos.

Abelardo de la Espriella, que consiguió un total de 10.361.499, fue el ganador en Boyacá, lo que para muchos pudo haber significado una sorpresa.

No obstante, Amaya dejó claro que “Boyacá ha sido un departamento profundamente conservador, no de ahora, sino de siempre. Aquí ganó Rodolfo, aquí ha ganado Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga. Juan Manuel Santos, es decir, nunca ha ganado un candidato alternativo, siempre ha ganado pues el candidato de derecha conservadora”, dijo, afirmando que han hecho la tarea de tratar de informar un poco porque según dijo “hay mucha desinformación y miedo en cuanto a lo que representa la candidatura de Iván Cepeda, pero pues obviamente el resultado es ese”.

Sin embargo, mencionó que seguirán trabajando y recorriendo las calles para conversar con las comunidades llevando un “mensaje de esperanza y de que la candidatura que más se acerca, lo que representa a un departamento tan campesino como el departamento de Boyacá, pues es la candidatura de Iván Cepeda”.

Finalmente reveló que en ese momento sí hay una directriz por parte del partido y es que todos deben estar acompañando la candidatura de Iván Cepeda y “de eso no debe caber ninguna duda de que estamos jugados totalmente con esta idea del país que nos parece que es la más adecuada”.