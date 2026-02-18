“Para pagar el salario decretado, hay que bajar los impuestos”: Paloma Valencia en réplica a Petro

Este martes, a las 7:00 p. m., los partidos declarados en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro hicieron uso de su derecho a réplica frente a la alocución del domingo sobre el aumento del salario mínimo en un 23%.

Desde el Centro Democrático, la encargada de la intervención fue la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien aseguró: “Aquí no hay una preocupación por los colombianos pobres, ni siquiera por los trabajadores, pues hay un discurso político con miras electorales”.

También señaló que “para que un empresario pueda pagar el salario decretado necesita que le bajemos los impuestos (…) lo que necesitamos no es odio de clases”.

Y es que explicó que, aunque existe consenso en que los trabajadores merecen mejores ingresos, el aumento debe ir acompañado de medidas estructurales: “necesitamos tomar medidas adicionales, como bajar los impuestos drásticamente para no asfixiar a los empresarios”.

Agregó: “Lo cierto es que la receta que nos propone el gobierno Petro va a terminar destruyendo el empleo y las oportunidades de los colombianos”.