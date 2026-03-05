“Si Cepeda gana, Petro sigue gobernando”: Peñalosa dice que “la gente siente que es un títere”

Enrique Peñalosa, quien forma parte de la Gran Consulta por Colombia por el partido Oxígeno, aseguró en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio que buscarán ganarle a Iván Cepeda, porque “la gente siente que es el ´títere´ del presidente y que entonces, si él gana, Petro seguirá gobernando”.

Además, resaltó la importancia del Congreso para contrarrestar las políticas que considera erróneas del actual gobierno. “Este Congreso es para salvar a Colombia, de lo contrario, nos vamos a convertir en Venezuela”, afirmó.

Durante la conversación, el exalcalde también criticó las políticas económicas del presidente Petro, especialmente el aumento sustancial del salario mínimo. Según Peñalosa, estas medidas “no son sostenibles y solo provocan que más colombianos busquen oportunidades fuera del país”.

Además, mencionó que en caso de ganar las elecciones, se compromete a trabajar por una Colombia más segura y un sistema de salud más accesible. “Mi prioridad es mejorar la vida de los más pobres, con proyectos de vivienda social para más de 300.000 personas”, afirmó.

Finalmente, Peñalosa hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en las elecciones y voten por un futuro diferente para Colombia, comprometiéndose a colaborar en la transformación del país, independientemente de los resultados.