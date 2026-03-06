¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia 2026? Fechas clave

Kits electorales de la Registraduría Nacional y puestos de votación en Colombia. Foto: vía Colprensa. / Juan Páez

Este 2026 es para Colombia es un año de vital importancia en materia administrativa y legislativa, pues en el primer semestre del año tendrán lugar las dos elecciones más relevantes en el país: las de Congreso y las presidenciales.

En desglose, las primeras elecciones serán las de la Cámara de Representantes y el Senado, en donde se escogerán a los congresistas que harán parte del periodo legislativo de 2026 a 2030. Estas se llevarán a cabo este domingo, 8 de marzo.

Luego, los segundos comicios serán los presidenciales, en donde los colombianos escogerán al presidente 42 de Colombia y, además, su respectiva fórmula vicepresidencial.

Ahora, aunque se piense que estas dos jornadas electorales se hacen el mismo día, la realidad es que no, pues se hacen en dos fechas completamente diferentes.

Entonces, ¿cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia este 2026?

Pues bien, toda la información electoral de Colombia fue publicada el 6 de marzo de 2025, por el registrador nacional, Hernán Penagos.

En esa línea, el mismo registrador Penagos aseguró que las elecciones presidenciales de este 2026 serán el próximo domingo, 31 de mayo.

En la página web de la Registraduría, además, se informó que el 31 de enero de 2026 inició la inscripción de candidatos y de promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales “y la misma cerrará el 13 de marzo. Del 25 al 31 de mayo de 2026 será el periodo de votación en el exterior para los comicios presidenciales”.

¿Y en caso de haber segunda vuelta, cuándo se daría?

Adicionalmente, en caso de que en la primera vuelta no quede electo el próximo presidente de Colombia, los comicios se irán a segunda vuelta.

Esta se daría el domingo, 21 de junio, es decir, al cierre del primer semestre del 2026.

