Claudia López cuestionó la Paz Total de Iván Cepeda y Petro: “no ha desmovilizado ni a un criminal”

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata a la Presidencia de Colombia, pasó por los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, previo a las elecciones de consultas de este 8 de marzo. A provechó para explicar parte de sus propuestas, pero también lanzó pullas a Iván Cepeda y Paloma Valencia, dos de sus rivales en caso de gana la Consulta de las Soluciones.

Reconocimiento y crítica al Gobierno Petro

Para la aspirante a la Presidencia, “el petrismo ha acertado en maravillosas reformas sociales que hay que defender”, aunque también se ha equivocado en varias cosas como “abandonar reformas sociales discutibles, ¿Cómo no hemos logrado que haya trabajo pertinente?, la corrupción, la impunidad, el deterioro a la salud”.

Cuestionamientos a Iván Cepeda, el “arquitecto de la Paz Total”

Claudia López aseguró que Iván Cepeda y Paloma Valencia, ambos representantes del petrismo y el uribismo respectivamente, son personas “decentes” y que no ponen en riesgo la democracia del país.

Sin embargo, expuso sus argumentos para no votar por alguno de los dos:

¿Por qué no Paloma?

“Creo que su convicción es equivocada, es entender que este país necesita una justicia social. Oponerse a eso es equivocado”, dijo.

¿Por qué no Iván Cepeda?

“Iván Cepeda es el arquitecto de la Paz Total, es la cereza en el pastel que nos tiene en el lío de inseguridad, de impunidad, de extorsión. Iván no tiene la capacidad, de hecho, sigue defendiéndola y señalando que seguirá con ella”, sostuvo.

De esta manera, expresó que dicha política de la Paz Total “de Iván Cepeda y Petro no ha desmovilizado a ni un criminal, por el contrario, ha hecho que estén extorsionando y matando más”.

“Se equivoca el centro”

López aseguró que una de las cosas en las que se ha equivocado el centro político en Colombia es en argumentar que son la solución a los extremos, al petrismo y al uribismo. Por eso, decidieron en la Consulta de las Soluciones hablarles a los colombianos de eso, de una salida.

¿Fajardo llegará a su campaña presidencial?

“Siempre hemos tenido una muy buena relación. Él no se une a esta campaña, no por vanidad o ego, sino porque tenía una visión distinta. Nos cruzamos un mensajito, entonces, sin duda, con él hablaremos la otra semana”.

Las dos ocasiones en las que Claudia López lloró de emoción

El 4 de julio de 1991, el día en que se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia: “cuando veníamos de la peor ola de violencia”.

Cuando se incluyó la tutela a la Constitución.

¿Cómo tomó la decisión de la cuarentena en Bogotá?

Contó que el entonces presidente Iván Duque la llamó diciéndole que ella iba a cerrar la ciudad, a lo que le dijo que ella tomaría la decisión.

“Duque trató de pararnos, se disgustó mucho, pero el país respondió a la cuarentena. Ahí él salió y decretó una cuarentena nacional”, indicó.

Importancia del deporte en su gobierno

Escuche la entrevista completa con Claudia López aquí:

