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¿Campaña de Iván Cepeda aceptará condiciones de De la Espriella para debate? Compromisario responde

La campaña de Iván Cepeda designó a la asesora política Gabriela Parra y el congresista del Pacto Histórico Gabriel Becerra como compromisarios para concretar el debate presidencial con Abelardo De la Espriella, de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2026.

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Justamente, Julio Sánchez Cristo habló en 6AM W de Caracol Radio con el representante Becerra, quien explicó cuál es la posición de la campaña progresista frente a las condiciones que busca imponer De la Espriella, ahora como ganador del primer episodio de la contienda.

¿Qué dice la campaña Cepeda sobre las condiciones del debate?

Gabriel Becerra, designado compromisario para concretar la realización del debate de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella habló en Caracol Radio sobre las condiciones que hizo públicas el candidato derechista.

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El representante a la Cámara criticó algunos de los puntos expresados por De la Espriella y destacó el compromiso de Cepeda por acudir a la cita.

Entre los puntos que enunció Becerra y que han sido puestos en discusión por el Pacto Histórico se encuentran los siguientes:

Participación de fórmulas vicepresidenciales: “Nosotros estamos en disposición de un debate presidencial. (...) Si él (De la Espriella) coloca la condición de ir con las fórmulas vicepresidenciales, entonces no está aceptando”, expresó el representante.

“Nosotros estamos en disposición de un debate presidencial. (...) Si él (De la Espriella) coloca la condición de ir con las fórmulas vicepresidenciales, entonces no está aceptando”, expresó el representante. Debate en las instalaciones de Semana: “Es una propuesta ventajista con un medio que está en su libertad de tener postura y candidato, pero que no refleja ninguna independencia”, advirtió.

Frente a estas diferencias, el congresista Gabriel Becerra afirmó que buscarán llevar una contrapropuesta a la campaña De la Espriella para arreglar un encuentro en condiciones que desde el Pacto Histórico se consideren más equitativas.

¿Por qué el Pacto Histórico no ha reconocido los resultados del preconteo?

Otra de las condiciones tácitas que hacen parte de la propuesta de debate, pasa por el reconocimiento de los resultados de las elecciones, dadas las dudas manifestadas por el oficialismo en cabeza del presidente Gustavo Petro.

“Lo que nosotros hemos hecho, así se anunció ayer, es presentar unas reclamaciones en las comisiones escrutadoras. ¿Cómo nos van a prejuzgar que esas reclamaciones tengan que retirarse para ir a un debate?“, manifestó Gabriel Becerra.

Escuchar la entrevista completa:

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