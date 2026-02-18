Hable con elPrograma

Abelardo de la Espriella realizará sus eventos políticos con un atril cubierto con vidrio blindado

La decisión del precandidato se dio tras las denuncias sobre presuntas amenazas en su contra.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizará desde ahora sus apariciones públicas con varias medidas de seguridad, luego de que su equipo denunciara presuntas amenazas en su contra.

Entre ellas, el aspirante ahora hará sus intervenciones en plaza pública desde un atril cubierto con vidrio blindado. Ya lo hizo así desde Villavicencio.

La decisión se tomó luego de que el pasado 10 de febrero, según su campaña, recibieran una llamada anónima en la que se le advertía sobre una supuesta escalada terrorista atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En la advertencia se señalaba al candidato como “objetivo”, e inclusive, mencionaban posibles acciones contra él y sus instalaciones políticas.

Vea las fotos:

