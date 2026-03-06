“¿Qué sabe él de seguridad o salud?”: Enrique Peñalosa calificó como “títere” de Petro a Iván Cepeda

El precandidato Enrique Peñalosa, quien es uno de los participantes de La Gran Consulta por Colombia, debatió con Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas en Dos Puntos, de Caracol Radio, acerca de las elecciones del 8 de marzo y el panorama político hacia la primera vuelta presidencial.

Lea aquí: Paloma Valencia reta a Iván Cepeda a un debate sobre la paz en los gobiernos Uribe-Petro

Peñalosa reconoció que la mayoría de los precandidatos, independientemente de sus consultas, compiten directamente contra Iván Cepeda, el candidato de izquierda que aparece primero en varias encuestas y sondeos. Sin embargo, le lanzó críticas, calificándolo como el “títere” del presidente Gustavo Petro y de no tener experiencia para administrar a Colombia.

“Lo que estamos viendo es que Petro va a seguir con un títere como Cepeda, que lo único que ha dicho es que hará lo mismo”, afirmó.

Le puede interesar: “Ni Cepeda ni Paloma tienen la experiencia”: Angélica Lozano previo a elecciones de coaliciones

“¿Qué ha hecho Cepeda en la vida?”

El exalcalde de Bogotá afirmó que lo único que ha hecho Iván Cepeda en la vida es “hacer diálogos con grupos criminales y buscar meter a Uribe a la cárcel”.

Vea aquí: Estoy seguro de que el modelo de país que plantea Cepeda es la cubanización: Hassan Nassar

“¿Qué sabe Cepeda? ¿Ha dicho algo sobre cómo mejorar la seguridad? ¿Ha hecho algo para mejorar la vivienda? ¿Ha hecho algo para hacer carreteras? ¿Para hacer hospitales? ¿Sabe algo de salud? ¿Alguna vez ha hecho algo? ¿Toda la vida ha habido el sector público? ¿Alguna vez ha hecho algo para mejorar las condiciones de los más pobres?

Incluso, citó un pasaje bíblico que dice: “Comparen lo que las personas han hecho en la vida. Cuidado con los politiqueros, como Cepeda que no hablan, cuidado con los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis”.

Lea también: “Eso de la constituyente es un carretazo para ganar las elecciones”: Lucho Garzón

Educación en un supuesto gobierno de Peñalosa

Expresó que es un pilar vital para el progreso y el mejoramiento en la vida de las personas. Por eso, manifestó que hay que fortalecer la educación pública en el país con un plan y con mecanismos claros. Dio como ejemplo de esa gestión las megabibliotecas que desarrolló en su administración como alcalde de la capital colombiana.

También puede ver: Iván Cepeda es un problema más grande que Petro y Santos dañó el país: Vicky Dávila

“Sí es posible tener una Colombia segura, vivir sin miedo. Sí es posible tener un sistema de salud que funcione. Sí es posible tener un país donde la gente gane más la gente no quiera emigrar. Yo ya he producido resultados que le han mejorado la vida a la gente, cientos de viviendas sociales, de parques, de hospitales, TransMilenio y el metro (en Bogotá). En equipo lo haremos posible”, concluyó.

Escuche el debate completo entre Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas