“Ni Cepeda ni Paloma tienen la experiencia”: Angélica Lozano previo a elecciones de coaliciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A pocos días de las elecciones legislativas y de consultas, la aspirante al Senado Angélica Lozano, número 10 de la Alianza Verde, pasó por los micrófonos de Dos Puntos.

Lozano reconoció abiertamente que votará por Claudia López en la Consulta de las Soluciones y la apoyará en la primera vuelta. A propósito, destacó la gestión y la experiencia que tiene la precandidata presidencial luego de ser alcaldesa de Bogotá, algo que, según ella, no tienen ni Iván Cepeda ni Paloma Valencia.

“Trabajé con Paloma e Iván en los últimos años, tengo respeto y aprecio por ambos, pero ninguno tiene la experiencia ni la capacidad (…). En la Presidencia no se puede aprender”, dijo.

Cuota Alimentaria, el proyecto de Angélica Lozano

La senadora, quien busca reelegirse en el Senado, aseguró que tiene a punto la aprobación del proyecto de Cuota Alimentaria Ya, dándole un alivio a las miles de madres solteras del país.

“La reclamación de la cuota alimentaria es tortuosa”, expresó. Incluso, mencionó que ese proceso puede tardar hasta 37 meses para que el padre cumpla con su responsabilidad.

“Muchos hombres no cumplen por son irresponsables; otros porque no tienen. Pero la mujer, cuando no tiene empleo, no le dice al hijo ‘no tengo’, ella va a hacer aseo, empanadas”, mencionó.

Escuche la entrevista completa con los aspirantes al Congreso aquí: