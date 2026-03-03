Padres de familia están inconformes por evento de Cepeda en el Colegio Americano de Bogotá

El libro de Iván Cepeda a la Comisión de la Verdad y la invitación a Uribe / Colprensa

La realización del “Encuentro de Espiritualidades con Iván”, programado para este martes a las 5 de la tarde en el auditorio del Colegio Americano de Bogotá, generó reacciones en la comunidad educativa, especialmente en los padres de familia.

El evento fue convocado por el candidato presidencial Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, que a la fehca lídera la intención de voto en el país.

Respecto a este evento, los padres de familia del colegio cristiano consideran que las instalaciones del plantel no deberían ser escenario de actividades relacionadas con campañas políticas.

De acuerdo con las denuncias recibidas por Caracol Radio, los acudientes aseguran que no fueron informados previamente sobre la realización del encuentro y cuestionan que el nombre del colegio pueda verse vinculado a un evento de carácter electoral.

¿Qué dice el Colegio?

Caracol Radio se comunicó con la rectoría del Colegio y previo a un comunicado oficial, aseguran que el auditorio se arrienda cuando los estudiantes no están presentes en las tardes.

El encuentro está previsto para desarrollarse esta tarde, en medio de expectativas y críticas por parte de la comunidad educativa.