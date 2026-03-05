Estoy seguro de que el modelo de país que plantea Cepeda es la cubanización: Hassan Nassar

De cara a las elecciones que se realizan el próximo 08 de marzo en donde se elegirá Senado, Cámara de Representantes y también se podrá votar por las diferentes consultas de cada coalición, en el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Vanessa de la Torre habló con diferentes candidatos, entre ellos Hassan Nassar quien expuso varios de sus objetivos de trabajo.

Hassan Nassar quién fue consejero presidencial para las comunicaciones en el gobierno de Iván Duque es ahora candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en el número 106.

¿Cómo va la contienda electoral?

“Esto de ser candidato es totalmente diferente a ser asesor o mirar la campaña desde afuera. Cuando se es candidato esto es durísimo. Y más en una contienda en Bogotá y mucho más cuando es una campaña de opinión”, indicó.

Agregó que él no tiene campañas y muchas de las campañas se construyen sobre maquinarias que se han construido a través del tiempo, la suya es una campaña de opinión donde no hay estructuras en los territorios, donde se apela a un lenguaje y voto de opinión.

¿Para qué quiere llegar a la Cámara de Representantes?

“Porque la Cámara de Representantes es un lugar que es primordial en este momento de lo que estamos jugando en Colombia, y el ejercicio lo vimos con Gustavo Petro: el Congreso, y sobre todo la Cámara se convirtió en el lugar donde Petro metió todas las reformas, porque tenía mayoría en la Cámara y la Cámara se ha convertido en un lugar donde desafortunadamente no estamos teniendo una representación importante para defender principios y valores que son los que se necesitan mucho en estos momentos donde se está jugando el modelo de país que queremos”, afirmó el candidato.

Constituyente:

Hassan Nassar dijo que Colombia tiene que defender la constitución de 1991, “nosotros ya vimos lo que son los regímenes como el de Chavez llegaron a cambiar la constitución para cambiar el país, lo que viene con una constituyente es cambiar el país y nosotros no podemos estar en esa situación”.

En este punto se preguntó ¿Qué es lo que viene para el país si Iván Cepeda queda de presidente? Y afirmó que el modelo que él está proponiendo es la cubanización.

