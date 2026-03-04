“Soy el sapo de la consulta de derecha”: Juan Daniel Oviedo expone diferencias de la Gran Consulta

El precandidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, pasó por los micrófonos de Caracol Radio.

Y expuso las diferencias en la Gran Consulta por Colombia, que incluye a nueve candidatos de derecha y centro derecha que se van a enfrentar este domingo 8 de marzo.

De hecho, Oviedo aseguró que él es “el sapo de la consulta de la derecha”, y que varios de sus colegas lo han cuestionado por salir públicamente a destacar algunos de los aciertos del gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a ser opositor.

Y aseguró: “Hay gente que prefiere que el país se incendie antes de que le vaya bien, simplemente porque no están en el poder. Esa es la realidad. La gente se alegra de que al gobernante le vaya mal simplemente porque es de la oposición, y eso no puede ser”, dijo.

Incluso, aseguró que entre sus compañeros hay quienes “prefieren hacer campaña con el dólar a $5.000, con la inflación desbordada, con el desempleo en dos dígitos y el crecimiento en cero. No sabemos hacer equipo. El gran problema de Colombia es que no sabemos trabajar juntos”.

Lo cierto es que la Gran Consulta por Colombia ha tenido profundas diferencias en los últimos días; incluso, hay fuentes que han asegurado que Juan Carlos Pinzón estaría moviéndose por aparte e inconforme con los acuerdos.