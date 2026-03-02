El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cepeda es formado en la URSS y perfeccionado en Cuba, un comunista convencido: Paloma Valencia

La precandidata presidencial Paloma Valencia, quien participará en La Gran Consulta por Colombia, pasó por los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, para hablar acerca de la contienda electoral del 8 de marzo, donde se enfrentará en su consulta a Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa.

“He hecho política muchos años, el recorrido por el país es muy agradable. Tiene una cosa que es muy exigente físicamente porque las jornadas son eternas, pero tiene una cosa muy linda que es la gente”, dijo.

Manifestó que Colombia necesita soluciones. Destacó que ella ha trabajado para solucionar los problemas de los ciudadanos y ha aprendido de ellos recorriendo las calles: “esa experiencia sirve para ser presidente”.

¿Qué opina Paloma Valencia de Iván Cepeda?

Según las encuestas, Iván Cepeda es uno de los candidatos más fuertes para ser el nuevo presidente de Colombia. Ante esto, Valencia aseguró que un gobierno del candidato de izquierda sería “terrible”.

Incluso, mencionó que “Cepeda es una persona formada en la Unión Soviética y perfeccionado en la Cuba castrista, es un comunista convencido”.

De la misma manera, cuestionó el Gobierno Petro por lo que denominó la “tensión constitucional” a la que ha llevado al país.

“Cada vez que una corte falla en contra de ellos, eso es como arde Troya. El Congreso no les ha aprobado un proyecto, entonces vamos con una consulta popular para demoler el Congreso, llevamos las banderas del M-19 y no dejamos salir los magistrados de las cortes”, sostuvo.

Además, mencionó que la democracia colombiana “está en un abismo”, pero aclaró que no se trata de un problema de izquierdas o derechas.

“Si a mí me dijeran, es Robledo, perfecto, es una izquierda democrática que jamás ha tenido contubernios ni pactos oscuros con los violentos”, comentó.

Gustavo Petro y su mandato

“Yo siempre he pensado que Petro es un presidente poeta, a él le gusta decir cosas que suenen bonitas, se enamora de oírse hablar, pero a la hora de hacer las cosas no las hace. Ahora quiere hacer una nueva Constitución, cree que escribiendo un nuevo texto prosopopéyico va a solucionar algo, pero las palabras se las lleva el viento”, dijo.

Señaló también que el Gobierno Petro ha llevado a un “declive paulatino de los poderes” del Estado.

¿Por qué ganó Petro las elecciones del 2022?

Para Paloma Valencia es claro que el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones del 2022 porque “metieron preso a Uribe”, y así sacaron de la contienda política a una “fuerza fundamental” en Colombia.

¿Colombia está en guerra?

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático explicó que, según ella, Colombia no ha estado en guerra, sino que ha tenido un conflicto con grupos armados ilegales.

“Es muy distinto tener grupos armados ilegales confrontando al Estado que usted tener una guerra. Aquí lo que hay es unos grupos terroristas, financiados por Fidel Castro, que vinieron a propagar el comunismo”.

“Este país tiene que superar la enfermedad mental, no podemos seguir diciendo que hay un conflicto y debemos dialogar con ellos (guerrillas y grupos armados). Los colombianos nos hemos metido en un discurso enrevesado de que debemos sentarnos a dialogar, que hay que entender las causas políticas, estructurales, la representación”, agregó.

¿Cuál es el problema a la crisis de salud en Colombia?

Se refirió a las Entidades Prestadores de Salud (EPS) que enfrentan una crisis financiera. Por eso, señaló que para las que están intervenidas se hará un plan de mejoramiento y entrega.

Recordó que, en campaña, el presidente Petro expuso en su discurso que el nuevo sistema en el que el Estado se hiciera cargo de la salud porque los privados tenían ánimo de lucro y hacían negocio con ella.

“A la gente le olvidó que los colombianos que viven en Canadá vienen a que los operen aquí, que los que viven en Europa vienen a que los operen en Colombia. Bueno, ahora nos tocó entender que sí, teníamos algo que valía la pena, que tenía cosas que mejorar, claro que sí, pero hoy están pasando cosas que antes no pasaban”, expresó.

De esta forma, manifestó que su gobierno haría todo lo contrario:

El Gobierno se compromete a comprar medicamentos para reabastecer los inventarios.

se compromete a comprar medicamentos para reabastecer los inventarios. Titularización: el Gobierno emitirá una deuda con títulos para pagar las deudas de las EPS, que proyectan serían de 50 billones de pesos.

Una UPC de acuerdo con la enfermedad del paciente.

Flexibilidad en el cambio de EPS: “si a usted no lo atienden, pásese a otra”.

Economía y salario mínimo 2026

“Me pongo feliz de que los colombianos ganen más, ¿Quién no? El problema es que uno ve a empresarios pequeños diciendo que entre el aumento y los impuestos les toca echar algunos trabajadores. ¿Qué les decimos nosotros? No los bote, déjenos que lleguemos y bajamos impuestos”.

Acerca de reducir los gastos, reveló que en su gobierno se reducirá el Estado para que sea pequeño, liviano y ágil. Adelantó que cerrarán ministerios, aunque no adelantó cuáles o cuántos.

Asimismo, dijo que en su presidencia habrá un país seguro, con contratos de estabilidad jurídica, fracking, carbón, petróleo, nuevas hidroeléctricas. “Quiero hacer a Colombia una potencia energética”.

¿Vicky Dávila como fórmula vicepresidencial?

En caso de que Paloma Valencia gane La Gran Consulta por Colombia, afirmó que la llamará, al igual que a los otros precandidatos, para que juntos tomen decisiones.

“Si gana otra persona que no sea yo, ahí estaré. No solo yo, el presidente Uribe y mi partido”.

Escuche la entrevista completa con Paloma Valencia aquí:

