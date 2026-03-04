El narcotráfico arrodilló al Estado, La Gran Consulta tiene ideas claras y experiencia: David Luna

Este 8 de marzo se realiza la primera jornada electoral del año en Colombia. En esta ocasión se elegirá Senado, Cámara de Representantes y también se podrá votar por las diferentes consultas de cada coalición.

En el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Vanessa de la Torre habló con diferentes candidatos, entre ellos David Luna quien expuso varios de sus objetivos de trabajo.

Como artífice de la Gran Consulta por Colombia dijo: “Yo trabajé mucho para hacer esto posible, así como ha trabajado Aníbal Gavíria o Juan Manuel Galán, nos diferencia algo y es que nos podemos sentar a hablar con otros candidatos sin problema. Nosotros no hemos hecho ningún acuerdo, el que gane va a tener la tranquilidad que los demás vamos a estar apoyando las decisiones que tome”.

Sobre Claudia López:

Sobre Claudia López, David Luna dijo que fue ella quien dijo que no quería participar en una consulta, luego cambió de opinión: “A mí me parece que Claudia López hizo parte de la elección del gobierno del presidente Petro y querer lavar esos trapos con quienes hicimos oposición, no me parece lógico”.

Alternancia del poder:

Sobre este tema, Luna considera que la alternancia del poder es clave para que los contrapesos funcionen: “Si el proyecto de Petro que encarna Cepeda continúa se van quedando con la Corte Constitucional, con el Banco de la República y una cantidad de cosas. Desde el punto de vista político yo creo que es importante repensar el presidencialismo en Colombia y estoy convencido que hay que hablar de renovación generacional y con esta consulta lo estamos representando”.

¿Qué ha hecho bien el presidente Gustavo Petro?

En este punto, Luna aseguró que al caminar Colombia se ha dado cuenta que hay mucha gente que apoya al presidente porque aborda temas como el clasismo, racismo y el machismo y lo ven a él como alguien que habla de este tipo de males, pero también asegura que, quizá, la forma como él lo comunica no es la más adecuada.

Propuesta en temas de seguridad:

Tramitar una reforma constitucional para que la reincidencia se castigue: En dos oportunidades el Congreso la ha tramitado pero la Corte la ha declarado inconstitucional.

“Robar, atracar, hacer paseos millonarios deben tener consecuencias. Eso debe ser una prioridad porque hay una gran población en las ciudades que está desesperada en materia de seguridad y de victimización”, dijo David Luna.

El narcotráfico arrodilló al Estado colombiano: Lo primero que se hizo fue desarticular la inteligencia financiera y hay corredores que son impenetrables por la Fuerza Pública. Frente a este tema afirmó que la coalición tiene claridad, experiencia y puntos precisos.

Resultados del 08 de marzo:

El candidato presidencial por la Gran Consulta por Colombia confirmó que el domingo 08 de marzo en la noche habrá un ganador que va a tener la capacidad de lograr varias cosas: Recoger a ocho candidatos que compiten en la consulta, recibir a candidatos que no quisieron participar en la consulta y mostrar el interés por una consulta alternativa: “Yo creo que acá el gol lo va a hacer la consulta”.

