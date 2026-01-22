6AM W6AM W

Política

“El tamaño del Gobierno hay que recortarlo, hay que quitar una cantidad de grasa”: Mauricio Cárdenas

El candidato planteó la reducción de los servidores del Estado como una de sus propuestas ante su posible llegada a la Presidencia.

Mauricio Cárdenas, Foto de Gettyimages Autor: Samuel Corum

Mauricio Cárdenas, Foto de Gettyimages Autor: Samuel Corum

Alejandra McLeod

Mauricio Cárdenas aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia impulsará un recorte al tamaño del Gobierno, al considerar que el Estado, como está actualmente, no es sostenible financieramente.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Cárdenas afirmó que el país necesita un ajuste estructural para garantizar la estabilidad fiscal y el funcionamiento eficiente del Estado.

“El tamaño del Gobierno hay que recortarlo, hay que quitar una cantidad de grasa porque así como está no hay cómo pagarlo”, señaló el exministro de Hacienda.

Además, reconoció que esta decisión será impopular y generará resistencia en sectores que hoy se benefician de la contratación estatal, pero insistió en que el país saldrá ganando con un Estado más eficiente.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad