“El tamaño del Gobierno hay que recortarlo, hay que quitar una cantidad de grasa”: Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia impulsará un recorte al tamaño del Gobierno, al considerar que el Estado, como está actualmente, no es sostenible financieramente.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Cárdenas afirmó que el país necesita un ajuste estructural para garantizar la estabilidad fiscal y el funcionamiento eficiente del Estado.

“El tamaño del Gobierno hay que recortarlo, hay que quitar una cantidad de grasa porque así como está no hay cómo pagarlo”, señaló el exministro de Hacienda.

Además, reconoció que esta decisión será impopular y generará resistencia en sectores que hoy se benefician de la contratación estatal, pero insistió en que el país saldrá ganando con un Estado más eficiente.

