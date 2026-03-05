“Eso de la constituyente es un carretazo para ganar las elecciones”: Lucho Garzón

Este 8 de marzo se realiza la primera jornada electoral del año en Colombia. En esta ocasión se elegirá Senado, Cámara de Representantes y también se podrá votar por las diferentes consultas de cada coalición.

En el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Vanessa de la Torre habló con diferentes candidatos, entre ellos Lucho Garzón quien expuso varios de sus objetivos de trabajo.

Garzón dijo en entrevista que el tema legislativo es muy desgastador para ser elegido, para intermediar entre los gobiernos y el parlamento, vivir allí no es fácil. Comentó también que en la actual contienda electoral ha visto mucha rabia de la gente, están muy cansados.

Constituyente:

“Eso de la constituyente es un carretazo para ganar las elecciones, es parte de una estrategia”, dijo Lucho Garzón frente a una posible constituyente. También afirma que lo que hay es una campaña electoral, ya que esta opción no funcionaría para una reforma política o a la justicia.

Por otro lado, indicó que esta contienda electoral ha dado espacios para nuevos debates, incluyendo a personajes como los influencers que anteriormente no estaban en la política, “yo me declaro un progresista tibio”, puntualizó.

Comentó que en estas instancias no apoya a Abelardo de la Espriella ni tampoco a Iván Cepeda, “yo que me formé en la izquierda digo que Cepeda es un indicador importante, pero ideó la Paz Total y eso fue un fracaso total, eso de la constituyente es ‘re chimbo’ y es además ha sido frágil con la corrupción”.

