Paloma Valencia reta a Iván Cepeda a un debate sobre la paz en los gobiernos Uribe-Petro

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial Paloma Valencia retó al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a un debate sobre las políticas de paz durante los gobiernos de Álvaro Uribe y del presidente Gustavo Petro.

La invitación la hizo en medio de un intercambio de mensajes con la jefe de debate de Cepeda, María José Pizarro, en el que cuestionó la ausencia del también senador en los espacios de confrontación en medio de las elecciones presidenciales.

En respuesta, Pizarro le contestó: “Paloma, ¿en serio? El problema no es miedo ni incapacidad para debatir. Iván Cepeda ha liderado los debates más importantes del país. Junto al presidente Gustavo Petro impulsó las investigaciones que develaron la magnitud del paramilitarismo y las responsabilidades de su jefe, Álvaro Uribe. Por eso Iván Cepeda tiene más del 40% de intención de voto y usted no alcanza ni el 8%. Ustedes no tienen propuestas, ni programa, ni relato", dijo.

Y agregó: “lo suyo es el insulto, la difamación y la ridiculez. Creen que pueden tratar al pueblo como idiota, pero el país cambió y ya no cree en sus mentiras. Concéntrese en su consulta interna, luego miramos”.

De inmediato, Valencia le respondió que “el legado de lucha armada, sangre e impunidad que el presidente Petro e Iván Cepeda representan no tiene debate”.

En otro trino, Pizarro calificó de “vergonzoso” el gobierno Uribe y mencionó la cifra de 6.402 falsos positivos que, según la JEP, se registraron en ese mandato.

“Sumemos el entramado criminal de su jefe Uribe: el soborno a congresistas para comprar su reelección presidencial, el espionaje ilegal del DAS contra magistrados, periodistas y opositores. ¿Han hecho la suma de cuántos funcionarios de su gobierno han sido investigados, imputados y condenados por corrupción?“, indagó.

Por último, la congresista del Pacto Histórico indicó que “es una desilusión” el nivel de debate de la oposición.

“El legado de dolor y corrupción que ustedes representan es irrefutable”, señaló.