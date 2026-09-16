Juzgado de Cúcuta ordena suspender bombardeos donde haya presencia de menores de edad

Zona del bombardeo en el campamento de alias Ramiro- foto comunidad

Cúcuta

Una acción de tutela admitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de realizar bombardeos en las áreas donde se registre la presencia de menores de edad o de población civil.

La accionante Natalia Bernal en representación de comunidades con protección especial en esta zona del país es quien llama la atención sobre el procedimiento del Estado.

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El juez ordenó una medida provisional y solicitó a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas cuando se cuente con información que la población civil, niños, y jóvenes pudieran resultar afectados.

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Además aclara que cuando se genere una situación que no haya podido ser esclarecida, definida no se podrán ejecutar dichas operaciones.

Recientemente en una situación similar en Cauca y Guaviare la justicia también puso freno a las operaciones militares.

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