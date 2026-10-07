Corponor suspendió operaciones de empresa de residuos en Los Patios

Norte de Santander.

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) ordenó la suspensión inmediata de varias actividades desarrolladas por la empresa Geoambiental S.A.S., ubicada en el municipio de Los Patios, por posibles riesgos sobre los recursos naturales, especialmente sobre la quebrada Agua Linda.

La decisión quedó establecida en la Resolución 064 del 5 de octubre de 2026, luego de un proceso de seguimiento técnico que comenzó en noviembre de 2025 y que incluyó una nueva visita de verificación realizada en septiembre de este año.

De acuerdo con Corponor, la medida preventiva suspende las actividades de recepción, manejo y tratamiento de residuos en las eras, además de aquellas relacionadas con el manejo de los líquidos generados o recibidos durante estos procesos que puedan mantener o generar su conducción hacia el sistema hidráulico asociado a la quebrada Agua Linda.

Rocío Dávila Jiménez, jefe de la Oficina de Control y Vigilancia de Corponor, explicó que la decisión se tomó después de verificar en campo las condiciones de operación de la empresa y recordó que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental.

La suspensión se mantendrá hasta que sean implementadas y verificadas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones.

Entre los requerimientos están el adecuado manejo de los residuos, el aislamiento e impermeabilización de las áreas, el control de lixiviados y el manejo adecuado de las aguas residuales.

Corponor indicó que continuará realizando labores de control y vigilancia y que verificará directamente en campo la adopción de las medidas exigidas a la empresa.

La autoridad ambiental señaló que estas actuaciones buscan prevenir nuevas afectaciones sobre los recursos naturales y garantizar la protección de la quebrada Agua Linda.