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15 sep 2026 Actualizado 13:34

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Orden Público

Gaula Militar rescató a ocho personas secuestradas por el ELN en Norte de Santander

El rescate se produjo en una finca de la zona rural de Convención, Norte de Santander, donde las víctimas estaban en poder del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

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El Gaula Militar rescató a ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN en la finca El Carmelo, ubicada en el área general del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, en jurisdicción de Convención.

Los uniformados llegaron hasta el punto en una operación de precisión que permitió ubicar a las víctimas y sacarlas del lugar donde permanecían retenidas.

El operativo fue denominado ‘Samael No. 009′, dentro de la operación ‘Salomón No. 002′.

Las autoridades adelantan las acciones posteriores al rescate y se espera la ampliación de la información sobre las personas encontradas.

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