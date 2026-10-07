Siete reclusos heridos por riña en cárcel de Pamplona

Norte de Santander

Lo que comenzó como un operativo al interior de la cárcel de Pamplona para verificar elementos prohibidos al interior del penal terminó en una pelea entre un grupo de internos.

Las autoridades han informado de manera preliminar que en los patios tres y cuatro se generó una riña entre los detenidos, que provocó lesiones ha varios de ellos.

Se informó que siete internos sufrieron heridas por arma cortopunzante y traumas por golpes producto de la acalorada discusión.

Al intervenir los guardianes del Inpec se reveló que los lesionados no revisten gravedad, pero se investiga las móviles que provocaron el enfrentamiento.

Durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, armas cortopunzantes y otros.