Gobierno De la Espriella denuncia multimillonario fraude en Bomberos durante los últimos cuatro años

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia quedó en medio de una controversia por la declaratoria de insubsistencia de Germán Miranda como director de la entidad.

Miranda fue el primer director nacional de Bomberos desde su creación, en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y permaneció casi ocho años en el cargo, hasta poco antes de la pandemia.

En 2026, cuando el Gobierno De la Espriella decidió volver a nombrarlo, la revisión de su hoja de vida abrió una discusión sobre si cumplía los requisitos exigidos para ocupar el cargo.

El entonces subdirector administrativo y financiero, Próspero Antonio Carbonell, revisó los documentos de Miranda y concluyó que no estaba acreditado integralmente el cumplimiento de los requisitos: había dudas sobre su formación, los 25 años de servicio bomberil ininterrumpido y su ascenso al rango de capitán.

Carbonell informó de su conclusión al ministro del Interior, Rodrigo Lara. Según una versión conocida sobre el trámite, posteriormente el secretario general del Ministerio, Hitler Rousseau Chaverra, acompañado del asesor Carlos Merchán, fue a las oficinas de la Dirección Nacional de Bomberos para buscar que Carbonell avalara el nombramiento. Carbonell mantuvo su posición y antes de que lo declararan insubsistente, renuncia. Finalmente Miranda es nombrado gracias al que hoy es el jurídico, y me dicen, director encargado de la entidad.

La revisión documental realizada el 17 de agosto en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto respalda varias de las dudas de Carbonell. La mesa, en la que participó el propio Carbonell junto con representantes de Bomberos de Pasto, estableció que en los archivos no apareció el acto mediante el cual Miranda habría ascendido a capitán, ni los soportes académicos y documentales suficientes para acreditar integralmente los requisitos de ese ascenso. Además, encontró un acta según la cual Miranda dejó de prestar servicios en Bomberos de Pasto el 25 de marzo de 2008 y no continuó vinculado activamente a esa institución.

La versión del gobierno

Fuentes del gobierno le dicen a Caracol Radio que Miranda sí cumplía los requisitos y aseguran que Función Pública lo acreditó. Para el Gobierno, además, la discusión sobre la hoja de vida ha terminado ocultando un asunto mucho más grave: una auditoría forense, que ya estaría terminada, sobre el manejo de los recursos de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior.

Esas fuentes hablan de posibles irregularidades por alrededor de 60.000 millones de pesos, una cifra significativa en una entidad cuyo presupuesto ronda los 75.000 millones. En ese contexto, mencionan un nombre conocido en la política del Caribe: el del exsenador Eduardo Pulgar. Tanto la cifra como el eventual vínculo de Pulgar corresponden por ahora a la versión entregada por fuentes del Gobierno y deben contrastarse con el contenido de la auditoría y con las actuaciones que puedan adelantar los organismos de control o la justicia.

En marzo de este año, el medio Vorágine publicó una historia titulada “Millonario contrato del Gobierno a ficha de Eduardo Pulgar”, y contaba que una red empresarial vinculada a la esposa del alcalde de Usiacurí, en el departamento del Atlántico, aliado del clan Pulgar, se quedó con millonario contrato de la Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior. Allí se mencionaba la empresa Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., que según le dicen a Caracol Radio, estará en el centro de la auditoría forense.

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