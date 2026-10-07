Amenazaron a líder de taxistas en Cúcuta

Cúcuta.

El presiente del gremio de taxistas en Cúcuta, Juan Carlos Bastos, denunció haber recibido una llamada grupal en la que tres hombres lo amenazaron y le advirtieron que lo tenían ubicado.

De acuerdo con la denuncia, durante la comunicación los sujetos se identificaron como personas de los sectores de Carora y Virgen de Fátima y le hicieron fuertes advertencias, entre ellas que tuviera cuidado porque le iban a “dar plomo”.

Bastos señaló que los hombres conocían información sobre él y que el tono de la llamada generó preocupación, por lo que puso el caso en conocimiento de las autoridades para que se determine quiénes estarían detrás de estas intimidaciones.

La situación genera preocupación entre el gremio de taxistas, teniendo en cuenta que Bastos ha ejercido un papel visible como representante del sector en Cúcuta.

Las autoridades deberán establecer el origen de la llamada, identificar a los responsables y determinar si las amenazas estarían relacionadas con la actividad gremial del dirigente.