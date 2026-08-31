Identifican 9 de los 10 cuerpos tras bombardeo contra disidencias en Guaviare: tres son menores

Ataque del Clan de Golfo en Bolívar dejó un soldado muerto y siete heridos. (Luis Robayo / Getty Images) / LUIS ROBAYO

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres menores de edad están entre los nueve cuerpos identificados tras el bombardeo adelantado por las Fuerzas Militares contra las disidencias en zona rural de El Retorno, Guaviare, el pasado 27 de agosto, en desarrollo de la denominada Operación Amón.

De acuerdo con el comunicado, el 29 de agosto fueron recibidos en Medicina Legal 10 cuerpos producto de la operación militar. Hasta ahora, nueve fueron plenamente identificados: cuatro corresponden a mujeres y cinco a hombres, y tres de ellos son menores de edad. El décimo cuerpo continúa bajo abordaje forense debido al estado en el que se encuentra.

El bombardeo fue ejecutado contra una estructura de las disidencias de las Farc de la facción de alias ‘Calarcá’, que mantiene presencia armada en esta región del país y que actualmente sostiene una disputa territorial con las estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ por el control de corredores estratégicos en Guaviare.

La operación se desarrolló en zona rural de El Retorno, uno de los municipios estratégicos para las estructuras armadas por su conexión con otras zonas del departamento y corredores utilizados para el movimiento de hombres, armas y economías ilícitas. La ofensiva fue autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella, después de la solicitud presentada por el comandante general de las Fuerzas Militares para emplear capacidades aéreas contra el campamento ubicado por inteligencia militar.

Inicialmente, las autoridades reportaron ocho muertos como resultado de la operación. Posteriormente, con el ingreso de las tropas al área y las labores de verificación, el balance aumentó hasta 10 cuerpos recuperados, que fueron trasladados a Bogotá para los procedimientos de identificación de Medicina Legal.

Este fue además el primer bombardeo ordenado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella contra las disidencias de las Farc, dentro de la nueva ofensiva de la Fuerza Pública contra los grupos armados que mantienen presencia y control territorial en diferentes regiones del país.

La operación se produjo en medio de la confrontación que mantienen en Guaviare las facciones de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, una disputa que durante los últimos meses ha dejado enfrentamientos y un incremento de las acciones armadas en el departamento.

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