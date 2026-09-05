Directora del ICBF sobre menores en bombardeos: “niñez no puede ser el escudo de criminales”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, lanzó una advertencia frente a las recientes decisiones judiciales que restringen operaciones militares cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores de edad en campamentos de grupos armados.

A través de su cuenta de X, la funcionaria aseguró que proteger a los niños, niñas y adolescentes es una obligación del Estado, pero esa protección no puede terminar convirtiéndose en una ventaja para las organizaciones criminales que los reclutan y utilizan dentro del conflicto.

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El debate surge por las medidas que buscan evitar que menores reclutados resulten afectados durante operaciones de la Fuerza Pública. Aunque el objetivo es proteger sus vidas, Restrepo advirtió sobre un posible efecto no deseado en el que los grupos armados utilicen deliberadamente a niños y adolescentes para dificultar las acciones del Estado.

“Si la presencia de menores reclutados termina convirtiendo un campamento en un lugar que el Estado no puede tocar, la conclusión es brutalmente sencilla: reclutar a la niñez funciona”, señaló la directora del ICBF.

El riesgo, según su planteamiento, es que los menores terminen siendo utilizados como una especie de escudo frente a las operaciones militares. Esto podría generar un incentivo para que los grupos armados continúen reclutando niños en los territorios donde tienen presencia.

Restrepo sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en qué hacer cuando un menor ya se encuentra dentro de un campamento armado. Para ese momento, considera, la protección del Estado habría llegado demasiado tarde.

Por eso, planteó que las autoridades deben concentrarse en prevenir el reclutamiento y detectar con anticipación los lugares donde los menores están en mayor riesgo.

“La discusión, además, no puede comenzar cuando se habla de un bombardeo. Para entonces ya llegamos tarde. La pregunta verdaderamente importante es anterior, ¿cómo llegó ese menor hasta allí? ¿Quién lo reclutó? ¿Quién sabía que estaba en riesgo? ¿Qué alertas existían? Dónde falló el Estado? ¿Por qué el criminal llegó primero?”, se preguntó.

Desde esta perspectiva, el ICBF tiene un papel fundamental en la identificación de territorios de riesgo, la prevención del reclutamiento y la recuperación de los menores antes de que sean incorporados a las estructuras armadas.

Por esto, la directora insistió en que el Estado no debería verse obligado a escoger entre proteger a los menores y combatir a los grupos criminales.

Su planteamiento es que ambas obligaciones deben cumplirse al mismo tiempo, proteger a los niños que son víctimas del reclutamiento y evitar que esa condición sea utilizada por los victimarios para obtener una ventaja.

“La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal”, remató Restrepo.