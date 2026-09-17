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17 sep 2026 Actualizado 11:12

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Cúcuta

Falla en la subestación San Mateo afectó a unos 135.000 usuarios en Cúcuta y su Área Metropolitana

La interrupción del servicio de luz se presentó a las 8:44 P.M. de este miércoles 16 de septiembre.

Falla en la subestación San Mateo afecta a unos 135.000 usuarios en Cúcuta y su área metropolitana.

Falla en la subestación San Mateo afecta a unos 135.000 usuarios en Cúcuta y su área metropolitana.

Falla en la subestación San Mateo afecta a unos 135.000 usuarios en Cúcuta y su área metropolitana.
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Por más de tres horas, varios sectores de Cúcuta y su Área Metropolitana estuvieron sin el servicio de energía, tras una explosión presentada en la subestación San Mateo, ubicada en la capital nortesantandereana.

De acuerdo con la información entregada por CENS grupo EPM, “a las 8:44 p.m., se presentó una interrupción del servicio de energía eléctrica que afectó aproximadamente a 135.000 usuarios”.

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La empresa de energía advirtió a través de un comunicado que “se identificó una contingencia en infraestructura asociada a los módulos de transformación, con impacto sobre el Sistema de Distribución Local (SDL)”.

Además, que una vez ocurrida la emergencia, “personal técnico y operativo especializado realizó la evaluación correspondiente para determinar las causas del evento, las cuales serán objeto de análisis técnico”.

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Investigan las causas de la falla

Por su parte, José Miguel González, gerente de CENS, a través de un video indicó que “aún estamos identificando las posibles causas que pudo haber generado esta afectación”.

Los elementos recolectados serán sometidos al análisis técnico correspondiente.

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Los equipos especializados permanecen trabajando tanto en la evaluación del evento como en las labores necesarias para recuperar la demanda afectada.

Piden uso racional de la energía

José Miguel González aprovechó también la oportunidad para pedirle a la ciudadanía el uso eficiente y racional de la energía, particularmente durante los próximos días.

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“Queremos pedirles que hagamos todos un uso muy eficiente, muy racional de la energía, particularmente el día de mañana y les estaremos informando en las próximas horas cómo se encuentra el sistema y el restablecimiento del servicio para estos usuarios que hoy están afectados”.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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