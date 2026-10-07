Emergencias por lluvias en Cúcuta

Cúcuta

Las intensas lluvias que cayeron en algunos sectores de la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana provocaron algunas emergencias en la ciudad.

Los organismos de socorro revelaron que las precipitaciones se sintieron con gran intensidad en la Avenida Libertadores, en el barrio Trapiches y en el barrio Bogotá, entre otros.

El Malecon registró represamiento de agua en algunos tramos con un alto nivel, así mismo en algunos barrios el caudal del agua provocó alertas, lo mismo que en el canal Bogotá donde las lluvias arrastraron con todos los desechos que se encontraban en esa infraestructura.

Aunque la emergencia solo estuvo motivada por caudales de agua, rayos e intensas lluvias en algunos sectores, los cucuteños reportaron inundaciones y caída de rocas en algunos tramos viales.

Un vuelo comercial que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta no pudo aterrizar, y al parecer un rayo impacto la ventana de una aeronave en su aproximación a la ciudad,