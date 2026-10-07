Cúcuta se prepara para nuevas lluvias: autoridades piden estar alertas durante los próximos días

Cúcuta

Luego de las fuertes lluvias presentadas durante la noche de este martes 6 de octubre en la ciudad de Cúcuta y que generaron emergencias en varios sectores de la ciudad, las autoridades están alertando ante posibles nuevas precipitaciones que se pueden presentar los próximos días.

En diálogo con Caracol Radio, Fabián Prato, Secretario de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cúcuta, aseguró que de acuerdo con los reportes entregados por el IDEAM, existe la posibilidad de que se presenten nuevas lluvias durante las horas de la tarde y noche de los días 7, 8 y 9 de octubre.

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“Tenemos que prepararnos para la segunda temporada de más lluvias en el año”, explicó el funcionario al señalar que, aunque actualmente la región esté viviendo las consecuencias de uno de los Fenómenos de El Niño más intenso de las últimas décadas, se debe estar alerta por las fuertes lluvias que se puedan dar los próximos días.

Estas fueron las afectaciones que dejaron las lluvias en Cúcuta

En varias comunas de la ciudad se presentaron emergencias por inundaciones, caída de rocas y árboles, a causa de las fuertes precipitaciones.

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Prato indicó que “tenemos un reporte en la Comuna 10, en el sector El Arenal, donde hubo un colapso de una parte de la cubierta. De igual forma, también se verificó por parte de la Secretaría unas vías que generan desprendimiento cada vez que llueve”.

Sobre la autopista internacional, a la altura del barrio Morelli, el desprendimiento de una roca afectó a un vehículo tipo taxi que transitaba por el sector.

¿Qué recomiendan ante las nuevas lluvias?

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Frente a los pronósticos de nuevas lluvias, desde la oficina de Gestión de Riesgos entregaron las siguientes recomendaciones: