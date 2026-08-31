Al menos 107 menores de edad han muerto en operaciones militares durante los últimos tres gobiernos

Un total de 107 menores de edad han muerto en operaciones militares durante los gobiernos de Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, según las cifras consolidadas conocidas de estos procedimientos.

El registro corresponde a 42 casos durante el Gobierno Duque, 62 durante el Gobierno Petro y tres en lo corrido del Gobierno de De la Espriella.

Durante el Gobierno de Iván Duque, entre 2018 y 2022, murieron 42 menores de edad en operaciones militares. Uno de los casos que generó mayor controversia ocurrió el 29 de agosto de 2019 en San Vicente del Caguán, Caquetá, durante un bombardeo contra un campamento de las disidencias de las Farc en el que estaba alias ‘Gildardo Cucho’. Posteriormente se estableció que ocho de los muertos eran menores de edad. El caso fue revelado durante un debate de moción de censura y posteriormente el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentó su renuncia.

Otro episodio se registró en marzo de 2021 en Calamar, Guaviare, tras un bombardeo contra un campamento de las disidencias de alias ‘Gentil Duarte’. Después de conocerse que entre los muertos había menores reclutados, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que las estructuras armadas los convertían en “máquinas de guerra” y sostuvo que el objetivo de la operación era una estructura armada organizada.

En el Gobierno de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, se registraron 62 menores de edad muertos en operaciones militares. Entre los casos está el bombardeo realizado en noviembre de 2025 en Guaviare contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, que dejó 20 integrantes de esa estructura muertos, siete de ellos menores de edad. Petro confirmó que había autorizado la operación y señaló que la estructura se desplazaba hacia una posición de tropas del Ejército.

Ahora, durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella se registran tres menores de edad muertos en operaciones militares. Los casos corresponden al bombardeo ejecutado el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra tres zonas campamentarias del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

La operación dejó 10 integrantes de las disidencias muertos, entre ellos dos menores de 15 años y uno de 16, además de un capturado y otro menor recuperado. Las Fuerzas Militares revelaron imágenes de la operación, en las que se observa el despliegue de las aeronaves, el ingreso de las tropas y el material de guerra encontrado posteriormente en la zona.

Con estos últimos tres casos, el consolidado de los últimos tres gobiernos queda en 107 menores de edad fallecidos en operaciones militares: 42 durante la administración Duque, 62 durante la administración Petro y tres en los primeros días del Gobierno de De la Espriella.