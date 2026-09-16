Gobernación de Norte de Santander prepara encuentro para reactivar comercio fronterizo

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander anunció para la próxima semana un encuentro con los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta y delegados del Gobierno Nacional, con el propósito de revisar las condiciones que están afectando el intercambio comercial con Venezuela.

El secretario de Desarrollo Económico, Olger López, explicó que uno de los temas que estará sobre la mesa será el impacto que han tenido los operativos a vehículos venezolanos en la llegada de compradores del vecino país.

“Ya estamos sentados con diferentes gremios. La próxima semana tendremos una reunión liderada por el gobernador con los alcaldes del área metropolitana y con delegados del Gobierno Nacional para revisar esas acciones que el Gobierno Nacional ha mencionado y que evidentemente hemos notado que ha generado un impacto de ciudadanos que vengan a comprar y adquirir productos en nuestra región”, señaló López.

El funcionario indicó que durante el encuentro se revisarán específicamente las medidas relacionadas con el tránsito vehicular, debido al aumento de los controles a vehículos venezolanos.

“Sabemos que han aumentado los operativos de los vehículos venezolanos, eso ha causado alguna restricción en que ellos se desplacen a nuestro departamento y queremos evaluar las debilidades, las oportunidades que se puedan estar presentando”, explicó.

López también atribuyó parte de la reducción en la llegada de compradores venezolanos al comportamiento del dólar y señaló que la administración departamental busca recuperar la confianza para fortalecer nuevamente la dinámica comercial de la frontera.

Como otra estrategia, la Gobernación anunció para octubre una rueda de negocios en Cúcuta con cerca de 85 empresarios venezolanos, quienes ya estarían confirmados para conocer productos hechos en Norte de Santander y explorar nuevas oportunidades comerciales.