Carlos Carrillo, clave en investigación en UNGRD, desmintió que se quedara con camioneta de UNP

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Carlos Carrillo, clave en acusaciones en caso UNGRD, desmintió que se quedara con camioneta de UNP

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), desmintió las acusaciones que le hicieron en redes sociales y que lo señalaban de haberse quedado con la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras su salida del cargo.

6AM W consultó directamente con Carrillo, quien negó la información que se difundió. Incluso, culpó a las “bodegas” de dicha información errónea.

Así las cosas, Carrillo le envió a este medio el acta de entrega de la camioneta Renault Duster 2024, con 28.000 kilómetros, a la UNP.

Y es que Carrillo es una de las claves para que se haya descubierto el escándalo de corrupción en la UNGRD, que deja varios congresistas salpicados y judicializados, siendo este uno de lo hechos de corrupción que marcaron el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

En la evaluación de riesgo, según comentó Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, Carrillo tenía un riesgo “extraordinario” y solo le dieron un chaleco antibalas.

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