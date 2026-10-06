Salen decenas de individuos y compañías colombianas de la Lista OFAC
Conozca el listado completo de las personas y compañías que salieron de la Lista OFAC.
Salen decenas de individuos y compañías colombianas de la lista OFAC
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6AM W confirmó que decenas de personas naturales y jurídicas (empresas) salieron de la Lista OFAC, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Cabe recordar que esta lista se encarga de identificar a países terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU.
Esta es el listado completo de las personas y compañías que salieron de la Lista OFAC:
- GALINDO, Gabriel (a.k.a. ZULUAGA LINDO, Francisco Javier; a.k.a. “GORDO LINDO”), c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia; Calle 9 No. 28-50, Piso 3, Cali, Colombia; Calle 10 No. 46-45, Cali, Colombia; DOB 15 Jan 1970; POB Cali, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 16774828 (Colombia); Passport AF869394 (Colombia); alt. Passport AE047754 (Colombia) (individual) [SDNT].
- “EL CAPITAN” (a.k.a. HERNANDEZ ZEA, Luis Antonio), Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia; c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia; c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia; c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia; c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia; c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands; c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu; DOB 07 May 1960; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 79252957 (Colombia); Passport P006320 (Colombia); alt. Passport PE022166 (Colombia) (individual) [SDNT].
- ACCIRENT S.A., Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, Colombia; NIT # 830088969-0 (Colombia) [SDNT].
- AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA., Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia; NIT # 800049071-7 (Colombia) [SDNT].
- AEROVIAS ATLANTICO LTDA. (a.k.a. AEROATLANTICO LTDA.), Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1, Barranquilla Atlantico, Colombia; NIT # 890109958-1 (Colombia) [SDNT].
- AEROATLANTICO LTDA. (a.k.a. AEROVIAS ATLANTICO LTDA.), Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1, Barranquilla Atlantico, Colombia; NIT # 890109958-1 (Colombia) [SDNT].
- ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S. (f.k.a. LUIS A. HERNANDEZ Z Y CIA. S.C.S.), Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia; NIT # 890325040-4 (Colombia) [SDNT].
- LUIS A. HERNANDEZ Z Y CIA. S.C.S. (a.k.a. ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S.), Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia; NIT # 890325040-4 (Colombia) [SDNT].
- CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. (a.k.a. COSUR LTDA.; a.k.a. HOTEL PALACE), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia; NIT # 890329758-7 (Colombia) [SDNT].
- COSUR LTDA. (a.k.a. CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.; a.k.a. HOTEL PALACE), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia; NIT # 890329758-7 (Colombia) [SDNT].
- HOTEL PALACE (a.k.a. CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.; a.k.a. COSUR LTDA.), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia; NIT # 890329758-7 (Colombia) [SDNT].
- DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A., Tranversal 13A No. 118A-45 Ofc. 301, Bogota, Colombia; NIT # 830000782-2 (Colombia) [SDNT].
- GREEN ISLAND S.A., Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia; NIT # 830067456-4 (Colombia) [SDNT].
- INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A. (a.k.a. INTERFIAR S.A.), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia; NIT # 800043810-6 (Colombia) [SDNT].
- INTERFIAR S.A. (a.k.a. INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A.), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia; NIT # 800043810-6 (Colombia) [SDNT].
- INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA. (f.k.a. CONSTRUCTORA HENA LTDA.), Calle 12 No. 4-63, Cali, Colombia; NIT # 890329658-9 (Colombia) [SDNT].
- CONSTRUCTORA HENA LTDA. (a.k.a. INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA.), Calle 12 No. 4-63, Cali, Colombia; NIT # 890329658-9 (Colombia) [SDNT].
- VELEZ RENGIFO, Piedad, Carrera 15 No. 127A-33 Apt. 605, Bogota, Colombia; Avenida El Logo Calle Chiminangos Casa No. 3, Cali, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A., Bogota, Colombia; c/o ACCIRENT S.A., Bogota, Colombia; DOB 22 Oct 1959; POB Cali, Colombia; Cedula No. 31835778 (Colombia); Passport AF314384 (Colombia); alt. Passport AD217712 (Colombia) (individual) [SDNT].
- ARCE JARAMILLO, Melba Rosa, Calle Culiacan 101 Int. 702 Col. La Condesa, Mexico City, Mexico; Calle Auehuetes No. 1320 Col. Lomas de Tecamachalco, Mexico City, Mexico; c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA, Bogota, Colombia; DOB 17 Nov 1964; POB Cali, Colombia; Cedula No. 31945032 (Colombia); Passport AI666987 (Colombia); alt. Passport AD369724 (Colombia); alt. Passport AE869914 (Colombia); alt. Passport PP31235 (Colombia) (individual) [SDNT].
- QUINTERO SANCLEMENTE, Ramon Alberto (a.k.a. “DON TOMAS”; a.k.a. “EL INGENIERO”; a.k.a. “LUCAS”), Carrera 16 No. 3-15, Buga, Valle, Colombia; Calle 115 No. 9-50, Bogota, Colombia; DOB 30 Nov 1960; alt. DOB 28 Nov 1958; alt. DOB 30 Nov 1961; POB Cali, Colombia; alt. POB Buga, Valle, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 14881147 (Colombia); Passport AE048871 (Colombia) (individual) [SDNT].
- “EL INGENIERO” (a.k.a. QUINTERO SANCLEMENTE, Ramon Alberto; a.k.a. “DON TOMAS”; a.k.a. “LUCAS”), Carrera 16 No. 3-15, Buga, Valle, Colombia; Calle 115 No. 9-50, Bogota, Colombia; DOB 30 Nov 1960; alt. DOB 28 Nov 1958; alt. DOB 30 Nov 1961; POB Cali, Colombia; alt. POB Buga, Valle, Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 14881147 (Colombia); Passport AE048871 (Colombia) (individual) [SDNT].
- CANO CORREA, Jhon Eidelber (a.k.a. CANO, Jhonny; a.k.a. CARDONA RIBILLAS, Alejandro; a.k.a. “FLECHAS”), Carrera 28 No. 7-35, Cali, Colombia; Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle, Colombia; DOB 13 Dec 1963; POB El Aguila, Valle, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 16217170 (Colombia); alt. Cedula No. 16455750 (Colombia); Passport AF133955 (Colombia); alt. Passport AC877214 (Colombia) (individual) [SDNT].
- CANO, Jhonny (a.k.a. CANO CORREA, Jhon Eidelber; a.k.a. CARDONA RIBILLAS, Alejandro; a.k.a. “FLECHAS”), Carrera 28 No. 7-35, Cali, Colombia; Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle, Colombia; DOB 13 Dec 1963; POB El Aguila, Valle, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 16217170 (Colombia); alt. Cedula No. 16455750 (Colombia); Passport AF133955 (Colombia); alt. Passport AC877214 (Colombia) (individual) [SDNT].
- CANO AGUDELO S EN C, Finca La Alambra, Alcala, Valle, Colombia; NIT # 821002095-7 (Colombia) [SDNT].
- SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Carrera 10 No. 93A-29, Bogota, Colombia; NIT # 8009712337 (Colombia) [SDNT].
- LOPEZ OSPINA, Carlos Antonio, c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia; DOB 06 Mar 1926; alt. DOB 03 Jun 1926; Cedula No. 3311296 (Colombia) (individual) [SDNT].
- VASQUEZ VALENCIA, Natalia Andrea, c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; DOB 01 Oct 1974; POB Medellin, Colombia; Cedula No. 43587931 (Colombia) (individual) [SDNT].
- SUAZA BARCO, Maria del Carmen (a.k.a. SUAZA BARCO, Carmen), c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3, Colonia Juarez, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06600, Mexico; DOB 06 May 1921; POB Andes, Antioquia, Colombia; Cedula No. 32446309 (Colombia); VisaNumberID 2024702 (Mexico) (individual) [SDNT].
- SUAZA BARCO, Carmen (a.k.a. SUAZA BARCO, Maria del Carmen), c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3, Colonia Juarez, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06600, Mexico; DOB 06 May 1921; POB Andes, Antioquia, Colombia; Cedula No. 32446309 (Colombia); VisaNumberID 2024702 (Mexico) (individual) [SDNT].
- SANCHEZ RIVERA, Doris Patricia, c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; DOB 27 Oct 1966; Cedula No. 43681039 (Colombia) (individual) [SDNT].
- PEREZ MONTERO, Maria Marcela del Pilar, c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama; c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; DOB 29 May 1959; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 41750752 (Colombia) (individual) [SDNT].
- MUNERA VELASQUEZ, Martha Marina, c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia; DOB 09 Jun 1952; Cedula No. 32480630 (Colombia) (individual) [SDNT].
- MEJIA ARTEAGA, Nora, c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia; DOB 08 Mar 1946; POB Medellin, Colombia; Cedula No. 32488894 (Colombia) (individual) [SDNT].
- HERNANDEZ MEJIA, Jorge Alberto, c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; DOB 15 Jun 1962; Cedula No. 71530775 (Colombia) (individual) [SDNT].
- DURAN PORRAS, Gloria Amparo, c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; DOB 11 Feb 1968; alt. DOB 02 Nov 1968; Cedula No. 42895110 (Colombia) (individual) [SDNT].
- BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio (a.k.a. AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; a.k.a. AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; a.k.a. VEGA LUJAN, Diego Rodrigo; a.k.a. “EL ARQUITECTO”), c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine 253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; DOB 30 Mar 1957; alt. DOB 10 Mar 1958; alt. DOB 30 Mar 1959; alt. DOB 22 Aug 1959; POB Medellin, Colombia; alt. POB Huamantla, Tlaxcala, Mexico; Cedula No. 70123377 (Colombia); Passport 05400005349 (Mexico); R.F.C. VELD580310 (Mexico); Credencial electoral AGBSMR59033015H800 (Mexico) (individual) [SDNT].
- AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio (a.k.a. AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; a.k.a. BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; a.k.a. VEGA LUJAN, Diego Rodrigo; a.k.a. “EL ARQUITECTO”), c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine 253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; DOB 30 Mar 1957; alt. DOB 10 Mar 1958; alt. DOB 30 Mar 1959; alt. DOB 22 Aug 1959; POB Medellin, Colombia; alt. POB Huamantla, Tlaxcala, Mexico; Cedula No. 70123377 (Colombia); Passport 05400005349 (Mexico); R.F.C. VELD580310 (Mexico); Credencial electoral AGBSMR59033015H800 (Mexico) (individual) [SDNT].
- AGUILAR VELEZ, Luis Antonio (a.k.a. AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; a.k.a. BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; a.k.a. VEGA LUJAN, Diego Rodrigo; a.k.a. “EL ARQUITECTO”), c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine 253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; DOB 30 Mar 1957; alt. DOB 10 Mar 1958; alt. DOB 30 Mar 1959; alt. DOB 22 Aug 1959; POB Medellin, Colombia; alt. POB Huamantla, Tlaxcala, Mexico; Cedula No. 70123377 (Colombia); Passport 05400005349 (Mexico); R.F.C. VELD580310 (Mexico); Credencial electoral AGBSMR59033015H800 (Mexico) (individual) [SDNT].
- VEGA LUJAN, Diego Rodrigo (a.k.a. AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; a.k.a. AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; a.k.a. BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; a.k.a. “EL ARQUITECTO”), c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine 253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; DOB 30 Mar 1957; alt. DOB 10 Mar 1958; alt. DOB 30 Mar 1959; alt. DOB 22 Aug 1959; POB Medellin, Colombia; alt. POB Huamantla, Tlaxcala, Mexico; Cedula No. 70123377 (Colombia); Passport 05400005349 (Mexico); R.F.C. VELD580310 (Mexico); Credencial electoral AGBSMR59033015H800 (Mexico) (individual) [SDNT].
- “EL ARQUITECTO” (a.k.a. AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; a.k.a. AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; a.k.a. BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; a.k.a. VEGA LUJAN, Diego Rodrigo), c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine 253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; DOB 30 Mar 1957; alt. DOB 10 Mar 1958; alt. DOB 30 Mar 1959; alt. DOB 22 Aug 1959; POB Medellin, Colombia; alt. POB Huamantla, Tlaxcala, Mexico; Cedula No. 70123377 (Colombia); Passport 05400005349 (Mexico); R.F.C. VELD580310 (Mexico); Credencial electoral AGBSMR59033015H800 (Mexico) (individual) [SDNT].
- HIERROS DE JERUSALEM S.A., Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 830513468-6 (Colombia) [SDNT].
- TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A. (a.k.a. TAN S.A.), Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, Colombia; NIT # 811041365-0 (Colombia) [SDNT].
- TAN S.A. (a.k.a. TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A.), Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, Colombia; NIT # 811041365-0 (Colombia) [SDNT].
- LLANOTOUR LTDA. (a.k.a. HOSTERIA LLANOGRANDE), Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, Colombia; NIT # 890941440-4 (Colombia) [SDNT].
- AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 800215934-1 (Colombia) [SDNT].
- AGROESPINAL S.A., Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 800256233-0 (Colombia) [SDNT].
- GRUPO FALCON S.A., Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 800214711-1 (Colombia) [SDNT].
- FRANZUL S.A., Calle 16 No. 41-210 of. 802, Medellin, Colombia; NIT # 811044587-2 (Colombia) [SDNT].
- CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Correg. San Cristobal Vereda El Llano, Medellin, Colombia; NIT # 800147514-8 (Colombia) [SDNT].
- ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Carrera 30 No. 74-45, Bogota, Colombia; Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia; Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia; NIT # 800213156-7 (Colombia) [SDNT].
- KADDOURA, Ali Ahmad, Colombia; DOB 11 Jul 1964; nationality Lebanon; Cedula No. 199740 (Colombia) (individual) [SDNT].
- HENAO JARAMILLO, Mario Alberto, Colombia; DOB 04 Sep 1966; Cedula No. 98519014 (Colombia) (individual) [SDNT].
- ABDUL RAHIM, Ali Mohamad, Trsv 44, No. 45a - 19, Colombia; DOB 16 Sep 1968; nationality Lebanon; citizen Colombia; Cedula No. 310221 (Colombia); Passport 1505015 (Lebanon) (individual) [SDNT].
- ALVARADO, Imad Abdul Rahim, Lebanon; DOB 26 Jan 1970; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 0005629133 (Colombia) (individual) [SDNT].
- DIB EL MALT, Abdul Naser, Calle 85 No. 12-10, Oficina 213 y/o Local 3, Colombia; DOB 20 Aug 1967; nationality Lebanon; citizen Colombia; Cedula No. 276392 (Colombia); Passport 0218186 (Lebanon) (individual) [SDNT].
- MADRID FRANCO, Cecilia, Calle 3 sur No. 53-90, Medellin, Colombia; DOB 31 Mar 1962; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 31885071 (Colombia); Passport AJ525603 (Colombia) (individual) [SDNT].
- CANAS PULIDO, Ramon Alberto, Cra 29 #9 B 64, Cali, Colombia; DOB 02 Aug 1981; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 16930747 (Colombia); Passport AK139726 (Colombia) (individual) [SDNT].
- GONZALEZ HOYOS, Carlos Enrique, Colombia; DOB 13 Jul 1968; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 0018594926 (Colombia) (individual) [SDNT].
- VARELA BUSTOS, Fernando, B. Centro Not El Dovio Valle DRM, Colombia; DOB 02 Feb 1959; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 0071622765 (Colombia) (individual) [SDNT].
- HARB, Chekri Mahmoud (a.k.a. “SHEKRY HARB”), c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia; c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala; c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia; Carerra 50 A, No 76-s-169, Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia; DOB 25 Aug 1961; POB Lebanon; nationality Lebanon; citizen Colombia; Cedula No. 256820 (Colombia) (individual) [SDNT].
- “SHEKRY HARB” (a.k.a. HARB, Chekri Mahmoud), c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia; c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala; c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia; Carerra 50 A, No 76-s-169, Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia; DOB 25 Aug 1961; POB Lebanon; nationality Lebanon; citizen Colombia; Cedula No. 256820 (Colombia) (individual) [SDNT].
- ACOSTA SERNA, Robinson Duvan, Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono, Colombia; DOB 26 Apr 1977; POB Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 10002061 (Colombia); Passport AJ418881 (Colombia) (individual) [SDNT].
- ACOSTA SERNA, Oscar Alonso, Colombia; DOB 15 Aug 1971; POB Argelia, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 10141319 (Colombia); Passport AK253066 (Colombia) (individual) [SDNT].
- RINCON ORDONEZ, Jorge Enrique, Transversal 24 No. 87-15, Apto. 7000, Bogota, Colombia; DOB 09 Dec 1957; POB Armenia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 7526915 (Colombia); Passport AJ842281 (Colombia) (individual) [SDNT].
- FLOREZ UPEGUI, Francisco Antonio (a.k.a. “DON PACHO”), c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia; c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia; Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia; DOB 10 May 1950; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 8308988 (Colombia); Passport AG708213 (Colombia) (individual) [SDNT].
- “DON PACHO” (a.k.a. FLOREZ UPEGUI, Francisco Antonio), c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia; c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia; Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia; DOB 10 May 1950; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 8308988 (Colombia); Passport AG708213 (Colombia) (individual) [SDNT].
- VARIEDADES HARB SPORT, Cra. 50A # 83-165, Ofc. 402, Medellin, Colombia; NIT # 6070026706 (Colombia) [SDNT].
- ALMACEN FUTURO NO. 1, Carrera 50A No. 83-165, Oficina 402, Medellin, Colombia; NIT # 6070026706 (Colombia) [SDNT].
- CANALES VENECIA LTDA. (a.k.a. CANALVE LTDA.), Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 8110469899 (Colombia) [SDNT].
- CANALVE LTDA. (a.k.a. CANALES VENECIA LTDA.), Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 8110469899 (Colombia) [SDNT].
- FLOREZ HERMANOS LTDA. (a.k.a. HOSTERIA LAS DOS PALMAS), Carrera 65 No. 34-35, Medellin, Colombia; NIT # 8000902368 (Colombia) [SDNT].
- HOSTERIA LAS DOS PALMAS (a.k.a. FLOREZ HERMANOS LTDA.), Carrera 65 No. 34-35, Medellin, Colombia; NIT # 8000902368 (Colombia) [SDNT].
- TASCON ROJAS, Servio Tulio, c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 02 Nov 1938; alt. DOB 11 Feb 1938; Cedula No. 2729445 (Colombia) (individual) [SDNT].
- SAAVEDRA ARCE, Rodrigo Eugenio; DOB 30 Oct 1942; Cedula No. 16236683 (Colombia); Passport AF637666 (Colombia) (individual) [SDNT] (Linked To: BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA.; Linked To: SAAVEDRA Y CIA. S. EN C.).
- GUTIERREZ AGUIRRE, Duffay (a.k.a. “EL GORDO DUFFAY”), Bogota, Colombia; DOB 16 Sep 1968; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 14892384 (Colombia); Matricula Mercantil No 01302280 (Colombia) (individual) [SDNT].
- “EL GORDO DUFFAY” (a.k.a. GUTIERREZ AGUIRRE, Duffay), Bogota, Colombia; DOB 16 Sep 1968; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 14892384 (Colombia); Matricula Mercantil No 01302280 (Colombia) (individual) [SDNT].
- CIFUENTES VARGAS, Yanet (a.k.a. “LA PECOSA”), Carrera 2 Oeste No. 51-51, Cali, Colombia; DOB 01 Aug 1963; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 38864607 (Colombia); Passport AI988963 (Colombia) (individual) [SDNT].
- “LA PECOSA” (a.k.a. CIFUENTES VARGAS, Yanet), Carrera 2 Oeste No. 51-51, Cali, Colombia; DOB 01 Aug 1963; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 38864607 (Colombia); Passport AI988963 (Colombia) (individual) [SDNT].
- CIFUENTES VARGAS, Orlando (a.k.a. “EL CHUTE”), c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Cali, Colombia; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Cali, Colombia; DOB 10 Jun 1965; Cedula No. 14890941 (Colombia) (individual) [SDNT].
- “EL CHUTE” (a.k.a. CIFUENTES VARGAS, Orlando), c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Cali, Colombia; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Cali, Colombia; DOB 10 Jun 1965; Cedula No. 14890941 (Colombia) (individual) [SDNT].
- UNIVISA S.A., Calle 9 No. 4-50 Of. 301, Cali, Colombia; NIT # 805011494-2 (Colombia) [SDNT].
- SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Calle 4 No. 35A-20 Of. 402, Cali, Colombia; NIT # 805025920-1 (Colombia) [SDNT].
- SAAVEDRA Y CIA. S. EN C., Avenida 6N No. 17-92 Of. 411-412, Cali, Colombia; NIT # 890332983-9 (Colombia) [SDNT].
- RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Calle 17N No. 9N-05, Cali, Colombia; Matricula Mercantil No 387183-1 (Colombia) [SDNT].
- BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA., Avenida 6N No. 17-92, Of. 411-412, Cali, Colombia; NIT # 800117606-9 (Colombia) [SDNT].
- ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPANOLA LTDA. (a.k.a. “ALICANTE”), Calle 12 No. 12-58, Cali, Colombia; NIT # 900229820-2 (Colombia) [SDNT].
- “ALICANTE” (a.k.a. ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPANOLA LTDA.), Calle 12 No. 12-58, Cali, Colombia; NIT # 900229820-2 (Colombia) [SDNT].
- RAMIREZ DUQUE, Carlos Manuel, c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia; DOB 14 Dec 1947; Cedula No. 8281944 (Colombia) (individual) [SDNT].
- CASTRO JARAMILLO, Monica Maria; DOB 27 Oct 1971; Cedula No. 43574795 (Colombia); Passport AK476053 (Colombia) (individual) [SDNT] (Linked To: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.).
- COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A. (a.k.a. GANARECA S.A.), Calle 7 Sur No. 42-70 of. 1105, Medellin, Colombia; NIT # 811035501-1 (Colombia) [SDNT].
- GANARECA S.A. (a.k.a. COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.), Calle 7 Sur No. 42-70 of. 1105, Medellin, Colombia; NIT # 811035501-1 (Colombia) [SDNT].
Caracol Radio
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...