Murió Víctor Hugo Ayala cantante y compositor de boleros en Colombia
El maestro Ayala es recordado históricamente en Colombia por éxitos inmortales como “Camino verde” y “La quiero porque la quiero”, así como por ser durante décadas la voz oficial del Himno Nacional transmitido en la televisión pública al cierre de cada año
Caracol radio conocido que el maestro Víctor Hugo Ayala murió este martes 6 de octubre. Fue un cantante lírico y romántico colombiano nacido en Bogotá, el 13 de junio de 1934
En desarrollo…
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...