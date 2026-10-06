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06 oct 2026 Actualizado 10:15

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Farándula

Murió Víctor Hugo Ayala cantante y compositor de boleros en Colombia

El maestro Ayala es recordado históricamente en Colombia por éxitos inmortales como “Camino verde” y “La quiero porque la quiero”, así como por ser durante décadas la voz oficial del Himno Nacional transmitido en la televisión pública al cierre de cada año

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Caracol radio conocido que el maestro Víctor Hugo Ayala murió este martes 6 de octubre. Fue un cantante lírico y romántico colombiano nacido en Bogotá, el 13 de junio de 1934

En desarrollo…

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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