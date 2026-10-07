Secuestrado comerciante en Ocaña

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander intensificaron la búsqueda de un comerciante secuestrado en las últimas horas en el municipio de Ocaña.

El hecho se presentó en el casco urbano de la población cuando el señor Otoniel Ortega fue sacado de su propia residencia por hombres armados.

El epicentro del plagio fue el barrio El Hatillo de esa localidad, que vuelve a generar alarmas por este delito que ha afectado considerablemente a esa comunidad.

Por ahora no hay pistas de los responsables de este nuevo hecho, que ha causado indignación, rechazo y preocupación entre los ocañeros.

En la actualidad, más de treinta personas se encuentran en cautiverio, producto de las acciones de los grupos armados ilegales que delinquen en la región. En Ocaña delinquen las Farc, el Eln y organizaciones delincuenciales.