Gaula Militar alerta por aumento del reclutamiento forzado del ELN y Disidencias Farc

El ELN está intensificando el reclutamiento forzado de menores de edad y también de hombres mayores, según confirmó el coronel Stik Amaral, del Gaula Militar, quien entregó detalles sobre esta práctica luego del rescate de ocho personas que permanecían en poder de esa organización en Norte de Santander.

“Totalmente, ellos buscan en los menores de edad, a través del reclutamiento forzoso, incrementar sus filas y pues ese es el trabajo que nosotros debemos hacer y estamos haciendo en conjunto las Fuerzas Militares y de Policía, evitar que esto pase”, afirmó el coronel Amaral.

El oficial explicó que el ELN también está llevando a hombres mayores de edad, aunque los menores continúan siendo su principal objetivo. “También, pero ellos le apuntan más siempre al menor de edad, porque es más fácil de obligar y toda esa situación”, señaló.

La advertencia se conoce tras el rescate de ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN. Entre ellas había un menor de edad, mientras algunas de las víctimas llevaban varios meses en poder de la organización.

El coronel explicó que, en algunos casos, las personas rescatadas habían sido reclutadas por la fuerza y posteriormente habían escapado de las filas del grupo armado. “Lo retienen algunos porque fueron reclutados a la fuerza y se volaron de la fila del ELN”, relató.

Según Amaral, después de escapar, algunas de estas personas eran nuevamente ubicadas y retenidas por la organización para ser sometidas a un supuesto juicio. “Y entonces pasan al juicio de ellos y ellos saben que un próximo que se llegue a volar, el juicio significa pues la muerte para ellos”, explicó.

El comandante del Gaula aclaró que esta situación no correspondía a todos los casos. “No es el caso para todos, tenemos un menor de edad, tenemos otras personas que ya completaban un año, otros de siete meses”, precisó.

Sobre las zonas donde las autoridades han identificado un aumento del reclutamiento, el coronel Amaral señaló que cuentan con información relacionada con Catatumbo, Cauca y algunas zonas de Antioquia.

“Pues nosotros tenemos en relación, por diferentes medios podemos decir, lo que es la región de Catatumbo, el Cauca y algunas partes de Antioquia”, indicó.

El oficial insistió en que las Fuerzas Militares y la Policía mantienen acciones conjuntas para impedir que el ELN continúe incorporando menores y adultos de manera forzada a sus filas y para recuperar a quienes permanecen bajo el control de estas estructuras.

Al caso de Norte de Santander se suma la liberación de siete personas en Antioquia, anunciada ayer por Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información entregada inicialmente, seis de las personas recuperadas serían menores de edad, en un nuevo caso que pone de presente el riesgo de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados.