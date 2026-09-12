Fuerzas militares anuncian nueva ofensiva en el Catatumbo

Norte de Santander

En la nueva estrategia trazada para afrontar los factores generadores de violencia en el Catatumbo el comandante de las Fuerzas Militares General Erick Rodríguez anunció nuevas acciones militares en la zona.

El alto oficial dijo que en Norte de Santander hay una misión clara: “fortalecer las operaciones militares y policiales, cerrar espacios a las estructuras criminales y proteger a las comunidades de este departamento y de nuestra zona fronteriza”.

“Quienes pretenden sembrar miedo mediante atentados y acciones terroristas les decimos con absoluta claridad: no nos van a detener. Cada ataque reafirma nuestra determinación” dijo el oficial.

Las Fuerzas Militares seguirán avanzando, actuando con firmeza, inteligencia y contundencia contra quienes amenazan la vida y la tranquilidad de los colombianos.