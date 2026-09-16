De nuevo combates entre grupos armados ilegales ponen en riesgo a civiles en el oriente del Cauca

Los hechos se desarrollaron en el municipio de Inzá, Cauca. Crédito: Alcaldía de Inzá.

Inzá - Cauca

El municipio de Inzá, Cauca fue escenario de combates entre grupos ilegales. Las confrontaciones entre el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y el ELN pusieron en riesgo a la población civil. Dinamizadores educativos del territorio ancestral quedaron bajo el fuego cruzado.

Los hechos tuvieron lugar en la vereda El Mesón, zona de San Andrés de Pisimbalá, afectando a la comunidad educativa de la Asociación Juan Tama que realizaba visitas domiciliarias.

A través del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, las comunidades denunciaron la ocupación por parte de actores armados de los bienes protegidos, confinamiento parcial y violación al principio de distinción en la zona Tierradentro.

Mauricio Capaz, coordinador del área, explicó que uno de los actores armados “ha iniciado el ataque directo contra población civil. Esto es muy grave, hay que denunciarlo. Nada de esto es aceptable”.

El CRIC, reportó que esta disputa bélica territorial suma ya tres episodios consecutivos, dos en Inzá y uno Páez, con afectación directa para los habitantes.

La comunidad indígena solicitó la presencia urgente de organismos nacionales e internacionales defensores de Derechos Humanos para detener la escalada del conflicto en el oriente del departamento caucano.