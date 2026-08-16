Juzgado de Cartagena admite acción popular contra siete empresas por “telarañas” de cables

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena admitió una acción popular que pretende ponerle freno a la acumulación y el desorden de cables instalados en diferentes sectores de la capital de Bolívar, una situación que, según los promotores del proceso, representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos y afecta el espacio público.

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La decisión fue adoptada por el juez Enrique Del Vecchio Domínguez, quien dio trámite a la demanda presentada por la Veeduría Ciudadana Instrumento Popular, con el acompañamiento de la Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, y la Procuraduría para Asuntos Ambientales.

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Entre los derechos colectivos cuya protección se solicita están el acceso a un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el adecuado uso y protección del espacio público.

También se plantea la necesidad de que las obras de infraestructura y el desarrollo urbano se ejecuten de manera ordenada y conforme a las normas, teniendo en cuenta la calidad de vida de los habitantes.

Dentro del proceso fueron vinculadas siete compañías que tienen presencia en Cartagena y que deberán pronunciarse frente a los hechos y las pretensiones de la acción popular.

Se trata de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM; Unión Fenosa, Redes de Telecomunicación – Ufinet; Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); Comunicación Celular S.A. (Claro Colombia); UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo); Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) y DirecTV Colombia Ltda.

El despacho judicial estableció un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la notificación, para que las empresas presenten su respuesta y soliciten las pruebas que consideren necesarias dentro del proceso.