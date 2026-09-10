Un mes después del terremoto, Pereira intenta levantarse: la reconstrucción podría tardar cinco años

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Hoy, 10 de septiembre, se cumple un mes del terremoto que transformó la vida de Pereira. Treinta días después, la ciudad ya no está únicamente concentrada en atender la emergencia: retira escombros, demuele estructuras en riesgo, busca soluciones para las familias damnificadas y enfrenta una de sus mayores preocupaciones, lograr que su economía vuelva a funcionar antes de que miles de empleos y negocios desaparezcan.

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El balance del primer mes muestra la dimensión del desafío. Cerca de 170.000 toneladas de escombros han sido recolectadas, más de 234 edificaciones tienen orden de demolición, cerca de mil presentan algún tipo de afectación y el avance de estas intervenciones supera el 50 %.

Las primeras estimaciones indican que al menos 35.000 viviendas presentan algún nivel de afectación. Más de 54.000 personas resultaron damnificadas y de ellas 622 continúan en cinco albergues o alojamientos temporales, mientras se define una solución habitacional diferente.

Pero un mes después, la emergencia también deja al descubierto un segundo terremoto para Pereira: el económico.

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Más del 65 % del comercio resultó afectado

Los primeros balances señalan que por lo menos el 65 % del comercio de Pereira sufrió algún tipo de afectación. Daños en locales, pérdida de mercancías, cierres preventivos, restricciones de acceso y una fuerte disminución de compradores golpean la capacidad de recuperación de cientos de establecimientos.

Entre las zonas con mayores dificultades están el centro de Pereira, la Circunvalar y sectores de Cuba, además de otros corredores comerciales de la ciudad. Aunque progresivamente se recupera la movilidad y vuelven a abrir establecimientos, retornar a la dinámica económica previa al 10 de agosto está resultando complejo.

La preocupación aumenta por el empleo. Más de 50.000 puestos de trabajo podrían quedar en riesgo en el corto plazo si el comercio y las empresas afectadas no consiguen reactivarse, convirtiendo la recuperación empresarial en uno de los asuntos prioritarios de la reconstrucción.

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Comienzan a llegar recursos para los comerciantes

En medio de este panorama, la Alcaldía de Pereira empieza a ejecutar $8.500 millones en apoyos económicos dirigidos a comerciantes y trabajadores afectados.

Para el comercio formal se contemplan subsidios de $5 millones por beneficiario, inicialmente dirigidos a cerca de mil comerciantes. Los vendedores informales también hacen parte de la estrategia, con apoyos individuales de $1 millón, que buscan beneficiar aproximadamente a dos mil personas.

El sector gastronómico y de entretenimiento, uno de los golpeados por la caída de las ventas y las restricciones posteriores al terremoto, también comienza a recibir atención mediante una línea inicial de apoyo económico.

Sin embargo, estas ayudas representan apenas un primer impulso frente al tamaño de las pérdidas. La recuperación necesitará financiación, créditos, recuperación de establecimientos, nuevos canales de comercialización, compra local y estrategias que permitan que el dinero vuelva a circular en las zonas más afectadas.

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Reconstruir Pereira podría tomar cinco años

Las proyecciones preliminares hablan de aproximadamente cinco años y una inversión que podría acercarse a los $10 billones. La cifra incluye un desafío que va mucho más allá de reconstruir viviendas: Pereira necesita recuperar infraestructura pública, instituciones educativas y de salud, vías, equipamientos, establecimientos comerciales y buena parte de su tejido económico y social.

Una inversión de esta dimensión supera las posibilidades del municipio. Por eso, hoy la reconstrucción depende de la articulación entre Alcaldía, Gobernación de Risaralda, Gobierno Nacional, sector empresarial, gremios y cooperación internacional, además de la capacidad de convertir las necesidades identificadas en proyectos que puedan recibir financiación.

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Un mes después, la emergencia cambia de rostro

Pereira intenta recuperar su cotidianidad. Los comercios vuelven a abrir, las vías recuperan movimiento y diferentes sectores buscan retomar sus actividades. Pero detrás de esa normalidad todavía permanecen familias sin vivienda, edificios por demoler, empresarios con pérdidas y trabajadores preocupados por la continuidad de sus empleos.

A un mes del terremoto, el desafío ya no es solamente retirar lo que cayó. Es evitar que también caiga la economía de la ciudad.

Los próximos meses serán determinantes. Pereira necesita reconstruir viviendas y edificios, pero al mismo tiempo debe mantener abiertas sus empresas, proteger más de 50.000 empleos que podrían estar en riesgo y conseguir los recursos necesarios para financiar una recuperación que podría extenderse durante los próximos cinco años.

El terremoto ocurrió hace exactamente un mes. La emergencia todavía no termina, pero la reconstrucción de Pereira ya comenzó.

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