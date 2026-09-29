Con apoyo de drones de EE.UU. capturan a alias ‘El Nato’ presunto narcotraficante del Clan del Golfo

En zona rural de Turbo, Antioquia, fue capturado Norbey Goez Sepúlveda, alias ‘El Paisa’, ‘Ñato’ o ‘Cachaco’, de 48 años, quien era requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir.

El procedimiento fue realizado por tropas de la Brigada 17 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El capturado , es señalado de desempeñarse como dinamizador del narcotráfico en Córdoba y el Urabá antioqueño, coordinando el envío por vías aéreas y marítimas de más de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica y Norteamérica.

Acorde al expediente judicial, alias ñato acumula un historial delictivo superior a siete años e intentaba eludir el despliegue de las autoridades haciéndose pasar por ganadero de la zona.

El hombre es solicitado en extradición por una corte federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos.

Drones fueron utilizados durante el seguimiento

Para ubicar al señalado narcotraficante, las autoridades utilizaron aeronaves remotamente tripuladas suministradas por el Gobierno de Estados Unidos.

Según el reporte oficial, los drones estaban equipados con sistemas electro-ópticos e infrarrojos, conocidos como EO/IR, que permiten realizar observaciones tanto de día como de noche.

De acuerdo con la información oficial, estos recursos tecnológicos facilitaron el seguimiento y la ubicación de Goez Sepúlveda en zona rural de Turbo.

Las autoridades también indicaron que el capturado habría mantenido un bajo perfil y se habría movilizado por municipios como Tarazá, Necoclí y Dabeiba, además del corregimiento El Tres. Según la investigación, habría utilizado actividades comerciales y trabajos en fincas para evitar ser identificado.