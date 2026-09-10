“Ha pasado un mes, pero aquí la crisis humanitaria continúa”: Alejandro Eder, alcalde de Cali

El pasado 10 de agosto Colombia vivió uno de los terremotos más fuertes de su historia, este dejó varias zonas del país afectadas, entre ellas: Chocó, Cali y el Eje Cafetero.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló en el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo y dio un balance de lo que han sido estos 30 días y lo que viene en temas de reconstrucción.

Balance:

“Estos han sido treinta días de muchas emociones encontradas, el de un inventario que hay veces le llenaría el corazón a uno de tristeza evidentemente, pero también hay en medio de tanto dolor, también se encuentra alegría. Nosotros hace un mes estábamos enfrentando más o menos en una hora y media este terremoto al principio fue un momento de confusión porque si bien fue un terremoto muy duro en Cali, no fue un colapso generalizado en la ciudad, lo cual evidentemente es positivo, pero fue el encontrar rápidamente donde estaban los colapsos, donde había señales de vida conseguir los rescatistas que nos ayudaron de municipios vecinos”.

El balance inicial fueron 88 personas rescatadas en Cali, 154 personas fallecidas, 1.600 personas heridas, de las cuales 24 permanecen en hospitales aún hoy, seis de ellas en cuidados intensivos, más de 20.000 familias hoy están fuera de sus casas 20.000 y en Cali esto es una tragedia además que golpea muy duro a la clase media el 70% de estratos 3, 4 y 5 y lo que ha dejado en evidencia esta tragedia es que en Colombia no hay protecciones suficientes para la clase media.

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Ayudas para los damnificados y reconstrucción:

“Nosotros tenemos distintos grados de afectación. Hay personas que lo perdieron todo, ya sea porque les colapsó el edificio el día de la tragedia o que el edificio no colapsó, pero lo perderán. ¿Cómo apoyamos a estas familias? Primero, con el equipo trabajando de una manera muy rápida, muy eficiente, justamente para montar ese registro, ya se están desembolsando los apoyos a las primeras once mil familias. Algo que funcionó muy bien para atender la tragedia, fue el puesto de mando unificado que nosotros montamos en Cali. Estamos avanzando en la recuperación y ya estamos proyectando la reconstrucción, no solo de edificios, también de barrios enteros. Yo espero que estemos, iniciemos la reconstrucción, sobre todo de viviendas, antes de finalizar este año”.

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