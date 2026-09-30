Conductor arrolló a un agente de tránsito al intentar evadir un control en Pereira

Pereira

Un caso de intolerancia se registró en la capital risaraldense en las últimas horas, donde un agente de tránsito fue arrollado por un conductor que intentó evadir un procedimiento de control en el sector de La Villa Olímpica. El hecho se registró cuando el funcionario requirió el vehículo y el conductor decidió emprender la huida.

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Tras la maniobra, la Policía Nacional activó un plan candado que permitió ubicar el automotor en el sector de Belmonte, donde las autoridades retomaron el procedimiento.

Al verificar la documentación, las autoridades registraron que el vehículo tenía vencido el SOAT desde el 17 de abril de 2026 y la revisión técnico-mecánica desde el 17 de abril de 2025. Por estas irregularidades se impusieron los comparendos correspondientes y se realizó la inmovilización.

Desde el Instituto de Movilidad de Pereira rechazaron de manera categórica la agresión contra el agente y cuestionaron este tipo de comportamientos durante los controles en las vías.

“Queremos hacer un llamado al respeto. Nuestros agentes de tránsito son seres humanos, padres de familia, hermanos, hijos, pero ante todo, cumplidores del deber y de la norma. No vamos a tolerar que conductores irresponsables, imprudentes y que están irrumpiendo la norma de tránsito o no tienen los documentos y los papeles al día, atenten contra la vida de ellos, contra la seguridad de ellos”, expresó Mauricio Vega López, director del Instituto de Movilidad de Pereira.

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El llamado a la ciudadanía es actuar con respeto y tolerancia frente a los agentes de tránsito y a evitar que una infracción termine convirtiéndose en una situación que pueda generar consecuencias mayores.

La entidad insistió en que acatar los controles, mantener la documentación al día y respetar a quienes cumplen funciones de regulación en las calles también hace parte de una movilidad segura.