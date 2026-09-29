Risaralda busca aliados privados para financiar la reconstrucción tras el terremoto

Risaralda

El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa participó en el Congreso de Andesco que se realizó en Cartagena y planteó ante empresarios la posibilidad de vincular capital privado a las obras que necesita el departamento.

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La apuesta es que las empresas puedan convertirse en aliadas de la recuperación mediante mecanismos como Obras por Impuestos, permitiendo que parte de sus aportes se dirijan a proyectos concretos en los municipios afectados. Para la Gobernación, ampliar esta alternativa podría ayudar a reducir los tiempos de ejecución y complementar el dinero que llegue desde el Gobierno Nacional.

“Este es un momento crítico en mi departamento, un momento crítico para miles de familias en Risaralda, por eso hoy como gobernador tengo que decirles, ayúdenos a reconstruir esa región importante, esa región bonita que tenemos en el Eje Cafetero”, indicó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa.

El llamado ocurre mientras Risaralda calcula que la reconstrucción costará más de $10 billones, una cifra que supera la capacidad financiera actual del departamento y de la Nación, y que requiere una intervención urgente ante las decenas de miles de familias afectadas y de los daños registrados en viviendas, vías, servicios públicos e infraestructura de los 14 municipios que hacen parte del proceso de recuperación.

La Gobernación puso también sobre la mesa la recuperación de los sistemas de agua que resultaron afectados y planteó que las empresas puedan participar en la financiación de este tipo de obras.

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La solicitud ahora es que esta posibilidad también quede contemplada dentro de la planeación nacional para los próximos años, de manera que los proyectos de reconstrucción cuenten con recursos definidos y que, además de la inversión pública, el empresariado pueda participar en la financiación de obras que permitan acelerar la recuperación del territorio.