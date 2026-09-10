Más de 1.700 estudiantes no han podido regresar a clases presenciales en Ibagué tras el terremoto

Ibagué

Luego de un mes del terremoto del pasado 10 de agosto la Alcaldía de Ibagué verificó las condiciones de 101 sedes educativas, correspondientes a 59 instituciones oficiales, como parte del proceso de revisión de las condiciones para la prestación del servicio.

La revisión permitió establecer que 92 sedes, equivalentes al 93%, se encuentran habilitadas para desarrollar actividades académicas. De este grupo, 23 sedes permanecen bajo seguimiento debido a que requieren acciones preventivas, reparaciones localizadas o valoraciones técnicas; sin embargo, actualmente funcionan con clases presenciales con normalidad.

“Nueve sedes que corresponde al (8,9%) del total de las instituciones educativas no se encuentran habilitadas y requieren continuar con los procesos de intervención correspondientes”, dijo Diego Guzmán.

En los establecimientos que no han podido ser habilitados se han implementado alternativas pedagógicas como alternancia, educación flexible, trabajo en casa, guías y herramientas virtuales, de acuerdo con las condiciones de cada institución.

“Estamos haciendo seguimiento a las condiciones de nuestras instituciones y gestionando ante el Ministerio de Educación Nacional los recursos y apoyos necesarios para atender las situaciones que requieren intervención. Estamos uniendo esfuerzos para avanzar hacia la normalidad y ofrecer a nuestros estudiantes espacios adecuados para aprender”, señaló Diego Fernando Guzmán García, secretario de Educación de Ibagué.

Dato: hay 1.747 estudiantes que pertenecen a sedes que presentan alguna condición de afectación que están siendo atendidos a través de las estrategias implementadas para poder seguir con los procesos educativos.