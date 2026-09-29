Polémica en Uniatlántico por suspensión de clases durante visita de Gustavo Petro

La decisión de la Universidad del Atlántico de suspender este martes 29 de septiembre las actividades académicas y administrativas presenciales en su sede Norte generó cuestionamientos de la representante a la Cámara por el Atlántico, Andrea Vargas, debido a la visita del expresidente Gustavo Petro al campus universitario.

Petro participará a las 10:00 de la mañana en el foro “Conversando con Petro”, programado en la plazoleta del Bloque D, donde se abordará la discusión sobre el presupuesto destinado a las universidades públicas en el marco del Presupuesto General de la Nación.

La polémica se originó luego de que el rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, expidiera la Resolución 004281 del 28 de septiembre, mediante la cual se suspendieron las actividades presenciales durante este martes y se ordenó que las clases y labores administrativas se desarrollen de manera virtual. La institución anunció el retorno a la presencialidad para el miércoles 30 de septiembre.

De acuerdo con la resolución, la medida fue adoptada con carácter preventivo después de que la administración conociera la convocatoria al evento con Petro, en compañía de un aspirante (Marco Mercado) a la representación estudiantil ante el Consejo Superior, convocadas para este viernes 2 de octubre.

“Se evidencia también un malestar entre la comunidad universitaria, rechazando airadamente la presencia de actores externos al alma mater con el ánimo de incidir en el proceso libre y democrático de los estudiantes”.

El documento también señala que la rectoría identificó riesgos para la seguridad de la comunidad universitaria y el normal desarrollo de las actividades académicas.

Voces de rechazo

La representante a la Cámara por el Atlántico, Andrea Vargas, cuestionó la determinación y aseguró que la suspensión limita la posibilidad de que los estudiantes participen en una discusión sobre los recursos para la educación superior.

“A nosotros nos parece una vulneración directa a una conversación democrática que es saludable, que es pacífica y que es además necesaria”, afirmó.

Vargas también sostuvo que la decisión se produjo después de que circularan rumores sobre posibles altercados dentro de la Universidad y cuestionó que la rectoría haya respondido con la suspensión de las clases presenciales.

“Al parecer le teme a la conversación”, manifestó la congresista.

La representante agregó que está convocando a los estudiantes interesados en conocer y discutir el proyecto de Presupuesto General de la Nación y las partidas destinadas a las universidades públicas. En particular, aseguró que uno de los asuntos que busca poner sobre la mesa es la asignación presupuestal para la Universidad del Atlántico.