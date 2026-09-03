Supermercados le apuestan a la reactivación tras el terremoto en Armenia

Armenia

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto el centro comercial Plaza Flora donde está ubicada La Montaña Agromercados sufrió varias afectaciones por lo que no está operando al 100%, sin embargo, La Montaña desde el mismo día de la contingencia brindó el servicio a sus clientes.

En efecto Mayerly Lesmes Martínez, Supervisora de La Montaña indicó que están funcionando con normalidad por lo que el centro comercial tiene un plan especial para permitir el ingreso de quienes desean adquirir sus productos. En ese mismo sentido, resaltó que el horario de atención es de de 8:30 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado y de 9 de la mañana a 7 de la noche los domingos.

“A todos nuestros clientes, muchísimas gracias a los que nos han venido a visitar desde el primer día del terremoto, porque pues nosotros hemos abierto desde el primer día del terremoto, ese día tuvimos 2 horas de apertura para los clientes que en un momento tuvieron que comprar algo o a la carrera vinieron acá”, dijo.

Añadió: “No se preocupen, parqueadero ya tenemos, está por la entrada principal de Homecenter. En tal caso de que pronto quizás esté lleno en ese momento, usted puede parquear acá muy tranquilamente porque tenemos, un permiso de tránsito para que puedan parquear al frente del centro comercial, a la orilla en la calle”.

Dijo que cuentan con descuentos los miércoles en proteína con el 20% en pescado, 10% en res y 10% en pollo y los jueves con descuentos del 20% en frutas y verduras.

Resaltó: “nosotros siempre hemos estado acá abiertos a ustedes es eso. Y no se olviden, nosotros seguimos con los descuentos. Recuerden que hoy jueves tenemos el descuento de frutas y verduras con el 20% de descuento. Miércoles, proteína, 20% en pescado, 10 en carne y 10 en pollo, para que sigan aprovechando”.

Añadió: “También tenemos un call center, se llama Aurora. El número es 300-912-66-33. A ese número nos pueden escribir, llamar para pedir un domicilio. De pronto usted que todavía asustado, porque hay mucha gente que todavía se siente asustada, de pronto no quiera venir al supermercado, tenemos esa opción”.

“Acá tenemos carritos, los pueden sacar en caso tal que no puedan, acá contamos con colaboradores que los pueden acompañar directamente hasta el carro o en tal caso que digamos no estén aquí directamente en el centro comercial, sino al frente, pasando la calle, también les pueden ayudar”, mencionó.