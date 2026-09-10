3.078 Viviendas urbanas y rurales destruidas en Armenia y el Quindío por el terremoto

Una de las 3000 viviendas destruidas por el terremoto en el municipio de Quimbaya , Quindío. Foto: Cortesía alcaldía de Quimbaya

Armenia

Se cumple hoy un mes del terremoto que sacudió a Colombia, el 10 de agosto el sismo de 7.4 grados en la escala de Richter con epicentro en San José del Palmar en Chocó que se sintió en la mayoría de departamentos del país, pero con mayor intensidad y provocado más daños en Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

En el caso del Quindío, las cifras del terremoto retratan la gran afectación tanto en la zona urbana como rural de los 12 municipios del departamento

En torno a las afectaciones humanas, fueron en total 301 personas lesionadas por el terremoto y tres fallecidas por el sismo.

Según la gobernación del Quindío y con base en los registros oficiales, en el departamento la cifra de damnificados por el terremoto es de 74.298 damnificados, 3.078 viviendas destruidas, 13.221 viviendas urbanas averiadas, 5.073 viviendas rurales averiadas.

Además de 29 hospitales averiados, 187 instituciones educativas averiadas, 11 destruidas, 68 puentes y vías averiadas, dos centros penitenciaros afectados, 21 sedes de alcaldías y entes descentralizados afectados, 59 sedes religiosas averiadas y dos destruidas, 34 escenarios deportivos averiados y uno destruido, 28 servicios esenciales afectados y 11 sedes operativas afectadas

En cuanto al tema animal, el reporte indica que 76 animales desaparecidos, 985 lesionados, 1099 muertos y 2381 animales rescatados luego del terremoto.

El reporte de los municipios, Quimbaya, 4988 familias damnificadas, 500 viviendas destruidas por el terremoto, 2000 viviendas urbanas y rurales afectadas, una persona fallecida

Montenegro, 5409 familias, damnificadas, 3500 viviendas urbanas y rurales afectadas, 282 viviendas destruidas, y 10 edificaciones ya demolidas

Armenia, 12.000 personas damnificadas, 10.000 viviendas y edificios afectados, 300 edificaciones evacuadas porque amenazan riesgo, una persona fallecida

Calarcá, 6033 familias damnificadas, 4.497 viviendas urbanas y rurales averiadas, 313 viviendas destruidas en el área urbana y rural, además de 18 edificios averiados y 10 destruidos.

Circasia, 2590 familias damnificadas, 567 viviendas urbanas y rurales averiadas, y 117 viviendas urbanas y rurales destruidas.

Filandia, 1200 familias damnificadas, 1301 viviendas urbanas y rurales averiadas, 111 viviendas destruidas en el área urbana y rural

Génova, 1500 familias damnificadas, 1500 viviendas urbanas y rurales averiadas y 11 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

La Tebaida, 1382 familias damnificadas, 835 viviendas urbanas y rurales averiadas y 20 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

Córdoba, 1084 familias damnificadas, y una persona fallecida.

Salento, 926 familias damnificadas, 391 viviendas urbanas y rurales averiadas y 67 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

Pijao, 720 familias damnificadas, 542 viviendas urbanas y rurales averiadas y 62 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

Buenavista; 528 familias damnificadas, 494 viviendas urbanas y rurales averiadas y 29 viviendas destruidas en el área urbana y rural.